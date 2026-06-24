Πάνω από 2.300 παραβάσεις πανελλαδικά για κράνος

Ειδικότερα από 15 έως 21 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα 23.898 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 2.136 παραβάσεις σε οδηγούς (45 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 192 παραβάσεις σε επιβάτες. Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 1.364 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (45 διανομείς), 175 επιβάτες δίκυκλων, 747 οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών, καθώς και 20 οδηγούς “γουρουνών”. Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

831 στην Αττική, 389 στο Νότιο Αιγαίο, 180 στα Ιόνια Νησιά, 158 στη Θεσσαλονίκη, 154 στην Δυτική Ελλάδα, 147 στην Κρήτη, 128 στη Θεσσαλία, 95 στην Κεντρική Μακεδονία, 64 στην Πελοπόννησο, 59 στη Στερεά Ελλάδα, 47 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 45 στην Ήπειρο, 24 στο Βόρειο Αιγαίο και 7 στη Δυτική Μακεδονία.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής: 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη), 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων και 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό ηλεκτρικών πατινιών. Υπενθυμίζεται ότι σε περιπτώσεις υποτροπής οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.