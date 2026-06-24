Σύλληψη 37χρονου από το Αβραμιού για τη φάρσα με τη βόμβα στην καπνοβιομηχανία “Καρέλια”

Ο 37χρονος ταυτοποιήθηκε ύστερα από έρευνα που έγινε από την Αστυνομία και χθες το πρωί αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας τον συνέλαβαν στο Αβραμιού.

Ο δράστης δεν είναι υπάλληλος ούτε έχει κάποια άλλη σχέση με την επιχείρηση και είναι άγνωστος ο λόγος που προέβη σε αυτή την πράξη.

Να θυμίσουμε πως λίγο πριν τις 9 το βράδυ της Δευτέρας ο 37χρονος είχε καλέσει στο Κέντρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας, αναφέροντας πως στις εγκαταστάσεις της καπνοβιομηχανίας “Καρέλια” έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός.

Αμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας με εκπαιδευμένο σκύλο, που ειδικεύεται στην ανίχνευση εκρηκτικών υλών.

Ταυτόχρονα διατάχθηκε η εκκένωση του κτηρίου, με τους 50 περίπου εργαζόμενους της καπνοβιομηχανίας να μεταφέρονται σε ασφαλές σημείο.

Αφού πραγματοποιήθηκε διεξοδικός έλεγχος σε όλους τους χώρους του εργοστασίου, διαπιστώθηκε πως επρόκειτο για φάρσα και στη συνέχεια οι εργαζόμενοι επέστρεψαν στις θέσεις τους.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του από το στίγμα του τηλεφώνου του, μιας και ήταν εμφανής ο αριθμός του και δεν είχε απόκρυψη!

Σε βάρος του 37χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διασπορά ψευδών ειδήσεων.

Κ.Ηλ.