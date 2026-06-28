Μεσσηνία: Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων (29/6-5/7)

Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας θα πραγματοποιηθούν τα εξής δρομολόγια:
Δευτέρα 29/6 απογευματινές ώρες
Δρομολόγιο Καλαμάτα - Πρόδρομος - Αγαλιανή - Κυπαρισσία - Φιλιατρά -
Χριστιανούπολη - Πλάτη - Περδικονέρι - Στασιό - Ξηρόκαμπος - Αρμενιοί – Βρύσες - Μουριατάδα - Σελλά και Αετός.
Τρίτη 30/6 απογευματινές ώρες
Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Φλεσσιάδα - Ποταμιά - Παλαιό Λουτρό - Κάτω
Βούταινα - Βούταινα - Μάκραινα - Παλαιά Βρύση - Κουλκάδα - Κεφαλόβρυσο - Τριπύλα – Ραπτόπουλο.
Τετάρτη 1/7 απογευματινές ώρες
Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Νέδουσα - Αλαγονία - Πηγές - Αρτεμισία - Λαδάς -
Άνω Καρβέλι - Κάτω Καρβέλι - Περιβολάκια – Ελαιοχώριο.
Πέμπτη 2/7 πρωινές ώρες
Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Εξωχώρι - Σαϊδόνα - Καστάνια - Καρυοβούνι - Μηλέα - Πλάτσα - Νομιτσί - Θαλάμες - Λαγκάδα - Αγ. Νίκωνας.
Παρασκευή 3/7 πρωινές ώρες
Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Αχλαδοχώρι - Μαθία - Λύκισσα - Γαμβριά - Κόκκινο - Άνω Αμπελόκηποι - Κάτω Αμπελόκηποι - Εξοχικό - Ζιζάνι - Καπλάνι – Υάμεια.
Σάββατο 4/7 πρωινές ώρες
Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Εύα - Αγριλιά - Αμφιθέα - Ανδρούσα - Καλογερόραχη - Ελληνοεκκλησιά - Τρίκορφο – Κλήμα.