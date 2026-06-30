Μεσσηνία: 32 κλήσεις για κράνος σε 466 ελέγχους

Οι 32 παραβάσεις από τις 83 ήταν στους δρόμους της Μεσσηνίας.

Ειδικότερα από 12 έως 28 Ιουνίου σε Μεσσηνία, Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία και Λακωνία πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.333 έλεγχοι σε αναβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων και ενοικιαζόμενων οχημάτων χωρίς κουβούκλιο, καθώς και επαγγελματιών διανομέων για την τήρηση της υποχρέωσης χρήσης κράνους, από οδηγούς και συνεπιβάτες.

Βεβαιώθηκαν συνολικά 55 παραβάσεις σε οδηγούς δίκυκλων, 16 παραβάσεις σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών και 12 παραβάσεις σε συνεπιβάτες.

Στη Μεσσηνία έγιναν 466 έλεγχοι και δόθηκαν 23 κλήσεις σε οδηγούς δικύκλων και 9 σε χρήστες ηλεκτρικών πατινιών.

Στους άλλους νομούς οι παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους ήταν οι εξής: Αργολίδα 21, Αρκαδία 5, Κορινθία 21 και Λακωνία 4.

Κ.Ηλ.