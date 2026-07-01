Καλαμάτα: Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων με 2 τραυματίες στη Νέα Είσοδο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 8 σήμερα το πρωί στη Νέα Είσοδο Καλαμάτας.

Ειδικότερα λίγα μέτρα πριν την γέφυρα του τρένου στο ρεύμα εξόδου και κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα, που κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μίας 24χρονης και ενός 31χρονου, οδηγών των δύο οχημάτων, τους οποίους παρέλαβαν ασθενοφόρα και τους μετέφεραν στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Λόγω του ατυχήματος έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα της Νέας Εισόδου και η κυκλοφορία έχει εκτραπεί από την οδό Κωστοπούλου προς το εργοστάσιο "Καρέλια".

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία Καλαμάτας.