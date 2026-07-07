Μεσσήνη: Θύμα απάτης 54χρονη υπάλληλος περιπτέρου – Την έπεισε να ενεργοποιήσει δύο κάρτες Paysafe

Θύμα απάτης έπεσε μια υπάλληλος περιπτέρου στη Μεσσήνη από 58χρονο Ελληνα που την έπεισε να του ενεργοποιήσει δύο κάρτες Paysafe και έφυγε από το περίπτερο δίχως να τις πληρώσει.

Το περιστατικό απάτης συνέβη την περασμένη Παρασκευή όταν ο 58χρονος εμφανίστηκε ως πελάτης σε περίπτερο στο κέντρο της Μεσσήνης και κατάφερε με τη συνδρομή άγνωστου συνεργού του που συνομίλησε με την 54χρονη υπάλληλο από το τηλέφωνο, να αποσπάσει δύο κάρτες Paysafe αξίας 298,70 ευρώ.

Η 54χρονη κατάλαβε την κομπίνα που τις είχαν στήσει οι δύο επιτήδειοι και κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία.

Υστερα από έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Μεσσήνης εξιχνιάστηκε η απάτη και σε βάρος του 58χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για απάτη με υπολογιστή, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστο συνεργό του.

Κ.Ηλ.