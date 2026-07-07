37 κλήσεις σε οδηγούς μηχανών και πατινιών στη Μεσσηνία για κράνος

Συνεχίστηκαν και την περασμένη εβδομάδα οι έλεγχοι της Τροχαίας για τη μη χρήση κράνους στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με 84 συνολικά παραβάσεις και στους πέντε νομούς.

Ειδικότερα από 29 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.385 έλεγχοι σε αναβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων και ενοικιαζόμενων οχημάτων χωρίς κουβούκλιο, καθώς και επαγγελματιών

διανομέων για την τήρηση της υποχρέωσης χρήσης κράνους, από οδηγούς και συνεπιβάτες. Βεβαιώθηκαν συνολικά 69 παραβάσεις σε οδηγούς δίκυκλων και 15 παραβάσεις σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών.

Στη Μεσσηνία έγιναν 478 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 27 κλήσεις σε οδηγούς μηχανών και 10 σε χρήστες ηλεκτρικών πατινιών.

Στους άλλους νομούς της Περιφέρειας οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν ήταν οι εξής: Αργολίδα 7, Αρκαδία 5, Κορινθία 16 και Λακωνία 19.

Κ.Ηλ.