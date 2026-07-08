Συλλήψεις νεαρών με ναρκωτικά στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας

Με ναρκωτικές ουσίες, μαχαίρι και στιλέτο συνελήφθησαν δύο νεαροί προχθές το μεσημέρι στην Καλαμάτα.

Ειδικότερα σε έλεγχο που έκαναν σε όχημα στη Δυτική Παραλία αστυνομικοί της Α’ Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης Μεσσηνίας και επέβαιναν ένας 26χρονος και ένας 20χρονος, βρέθηκαν 166 γραμμάρια χασίς και ένα αναδιπλούμενο στιλέτο με μήκος λάμας 6 εκατοστά.

Μάλιστα τα ναρκωτικά τα είχαν κρύψει επιμελώς σε εσοχή φίλτρου αέρος της μηχανής του αυτοκινήτου.

Ακολούθησε έρευνα στις οικίες των δύο και σε αυτή του 26χρονου βρέθηκε

και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι στρατιωτικού τύπου με μήκος λάμας 18 εκατοστά.

Ακόμη κατασχέθηκε το όχημα ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και τα δύο κινητά τους τηλέφωνα.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.