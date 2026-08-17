Ανησυχία για τη σιδηροδρομική γραμμή

Την ικανοποίησή του που το σημαντικό έργο του οδικού άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη δουλεύεται σε διάφορα μέτωπα με εντατικούς ρυθμούς και σε σημεία που δεν φαίνονται, εξέφρασε ο συνομιλητής μας.

Ωστόσο, επειδή περνάει πολύ συχνά από την ευθεία Ασπρόχωμα – Μεσσήνη, επισήμανε την ανησυχία του για τη σιδηροδρομική γραμμή που έχει ξηλωθεί, στο πλαίσιο του έργου κι εμφανίζει εικόνα πλήρους απαξίωσης. Υπενθύμισε πως προβλέπεται από το έργο του οδικού άξονα να στηθεί ξανά, όπως ήταν και τόνισε πως αυτό πρέπει να γίνει, γιατί υπάρχει ελπίδα και προοπτική να λειτουργήσει προαστιακός σιδηρόδρομος, που θα περιλαμβάνει και τη Μεσσήνη. Και κάλεσε τους δημάρχους Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο και Μεσσήνης Γιώργο Αθανασόπουλο, καθώς και τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό να έχουν το νου τους.

Γ.Σ.

(Φωτογραφία αρχείου)