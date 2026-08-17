Διευκρινίσεις Καρβέλα για την παραλία της Πύλου

Σε απλό ευπρεπισμό της υφιστάμενης παραλίας της Πύλου, προχώρησε ο Δήμος Πύλου – Νέστορος, “με αποκλειστικό σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης των λουόμενων, για να μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση στη θάλασσα”, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο δήμαρχος Παναγιώτης Καρβέλας.

Χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος αναφέρει:

“Με αφορμή δημοσίευμα και δημόσιες αναφορές σχετικά με τον ευπρεπισμό της παραλίας της Πύλου, ο Δήμος Πύλου-Νέστορος και ο δήμαρχος κ. Παναγιώτης Καρβέλας θεωρούν αναγκαίο να

ενημερώσουν υπεύθυνα και με απόλυτη σαφήνεια τους πολίτες, αποκαθιστώντας την πραγματική διάσταση του ζητήματος.

Η αλήθεια είναι πολύ συγκεκριμένη:

Ο Δήμος Πύλου-Νέστορος δεν προχώρησε σε καμία επέμβαση διαμόρφωσης, εκσκαφής, επίχωσης ή αλλοίωσης της φυσικής μορφολογίας της παραλίας και του αιγιαλού.

Ο απλός ευπρεπισμός της υφιστάμενης εν μέρει αμμώδους και εν μέρει πετρώδους παραλίας έγινε με αποκλειστικό σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης των λουόμενων. Και αυτό δεν έγινε για λόγους εντυπωσιασμού. Έγινε για έναν απλό και αυτονόητο λόγο: Για να μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση στη θάλασσα.

Η δημοτική αρχή οφείλει να ακούει την κοινωνία και να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Αυτό ακριβώς έκανε. Δεν επεμβήκαμε επί της παραλίας. Βελτιώσαμε την πρόσβαση σε αυτήν.

Σε αυτούς που επιχειρούν να θολώσουν τα νερά και να δημιουργήσουν εντυπώσεις, θεωρώντας ότι με αυτό τον τρόπο κάνουν αντιπολίτευση, τους απαντάμε ότι η παρούσα δημοτική αρχή κάνει έργα και εργάζεται για το καλό του τόπου, χωρίς τυμπανοκρουσίες και πυροτεχνήματα.

Προφανώς τους έχει «θολώσει» και «ταράξει την ηρεμία τους τους, η ένταξη σε χρηματοδότηση του Πολιτιστικού Κέντρου Πύλου «Κωνσταντίνος Σαμαράς» (Παλαιό Γυμνάσιο) και η ολοκλήρωση της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου της Πύλου.

Και επειδή η πραγματικότητα δεν χρειάζεται υπερβολές, αλλά τεκμηρίωση, ο Δήμος δημοσιοποιεί φωτογραφικό υλικό από την κατάσταση της παραλίας πριν και μετά. Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους”.