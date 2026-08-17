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Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026 12:52

Ανοίγει η συζήτηση για την αξιοποίηση του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας

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Ανοίγει η συζήτηση για την αξιοποίηση του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας

Navarino Agora

 

Πέρα από το πρόσφατο Δ.Σ. της “Φάρις”, όπου η σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Ευγενία Κούβελα ζήτησε να αξιοποιηθεί το Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, το θέμα του Μεγάρου συζητήθηκε και στην τελευταία Δημοτική Επιτροπή.

Η σύμβουλος της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Χριστίνα Καντζιλιέρη έθεσε το πολύπαθο ζήτημα της μεταφοράς της Σχολής Χορού στο υπόγειο του Μεγάρου, όπου προβλέπεται και η δημιουργία αίθουσας πολλαπλών χρήσεων. Και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου απάντησε ότι έχει παραληφθεί η μελέτη και πως το κόστος του έργου είναι 3 εκ. ευρώ και αναζητείται χρηματοδότηση.

Ο σύμβουλος Βασίλης Κανάκης πρότεινε το Μέγαρο να έχει Δ.Σ. και καλλιτεχνικό διευθυντή και να δημιουργηθεί Ειδικό Ταμείο, με μέρος από τις εισπράξεις των εκδηλώσεων να πηγαίνει σε συντηρήσεις του.

Η συζήτηση για την αξιοποίηση του Μεγάρου Χορού ανοίγει, ενώ υπάρχει η μελέτη της Planet από το 2016, που είχε προτείνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού διευθυντή, αλλά έχει ξεχαστεί.

Γ.Σ.

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