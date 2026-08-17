Ανοίγει η συζήτηση για την αξιοποίηση του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας

Η σύμβουλος της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Χριστίνα Καντζιλιέρη έθεσε το πολύπαθο ζήτημα της μεταφοράς της Σχολής Χορού στο υπόγειο του Μεγάρου, όπου προβλέπεται και η δημιουργία αίθουσας πολλαπλών χρήσεων. Και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου απάντησε ότι έχει παραληφθεί η μελέτη και πως το κόστος του έργου είναι 3 εκ. ευρώ και αναζητείται χρηματοδότηση.
Ο σύμβουλος Βασίλης Κανάκης πρότεινε το Μέγαρο να έχει Δ.Σ. και καλλιτεχνικό διευθυντή και να δημιουργηθεί Ειδικό Ταμείο, με μέρος από τις εισπράξεις των εκδηλώσεων να πηγαίνει σε συντηρήσεις του.
Η συζήτηση για την αξιοποίηση του Μεγάρου Χορού ανοίγει, ενώ υπάρχει η μελέτη της Planet από το 2016, που είχε προτείνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού διευθυντή, αλλά έχει ξεχαστεί.
Γ.Σ.