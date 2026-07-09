Μέσω smartphones η βεβαίωση των τροχονομικών κλήσεων - Η Τροχαία στη νέα ψηφιακή εποχή

Παρελθόν θα αρχίσει να αποτελεί η εικόνα του τροχονόμου με το ροζ μπλοκάκι στο χέρι για τις κλήσεις...

Το πέρασμα της Τροχαίας στη νέα εποχή, από το χαρτί στον ψηφιακό μετασχηματισμό, με τις ηλεκτρονικές κλήσεις για τους παραβάτες, εγκαινίασε και επισήμως προχθές η Ελληνική Αστυνομία.

Σε μια ειδική εκδήλωση, παρουσία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στο αμφιθέατρο της ΓΑΔΑ, έγιναν τα αποκαλυπτήρια του νέου μοντέλου βεβαίωσης παραβάσεων, το οποίο θα εκτελείται μέσω έξυπνων κινητών τηλεφώνων και tablets.

Οι 390 νέες συσκευές συνοδεύονται από όλο τον εξοπλισμό τους, που αποτελείται από σχετικό λογισμικό, κάρτες SIM και ένα τηλεπικοινωνιακό κύκλωμα, εξασφαλίζοντας τη δικτυακή κάλυψη για τη λειτουργία του νέου συστήματος, τα οποία έχουν ήδη παραληφθεί από την ΕΛ.ΑΣ.

Κλήσεις μέσω gov.gr

Με αυτές οι τροχονόμοι θα προχωρούν σε ηλεκτρονική πράξη βεβαίωσης παράβασης, μέσω gov.gr, όπως καθιερώθηκε πριν από λίγες μέρες με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου.

Για την υλοποίηση του έργου έχει δημιουργηθεί ειδική εφαρμογή από τη Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Πληροφοριακών Συστημάτων του Αρχηγείου η οποία εντάσσεται στο μηχανογραφικό σύστημα που αξιοποιείται από την ΕΛΑΣ και διαλειτουργεί με το gov.gr.

Όπως έγινε γνωστό, μέσω της εφαρμογής, η οποία είναι εγκατεστημένη σε όλα τα χορηγηθέντα smartphones οι αστυνομικοί μπορούν, σε πραγματικό χρόνο, να πραγματοποιούν ελέγχους και να αντλούν στοιχεία του οχήματος και του ιδιοκτήτη, να διασταυρώνουν πληροφορίες από διαθέσιμα πληροφοριακά συστήματα, να ελέγχουν την ασφαλιστική και τεχνική κατάσταση του οχήματος, να καταχωρούν με ακρίβεια τη θέση της παράβασης μέσω GPS, να ταυτοποιούν τον παραβάτη, να αναζητούν εύκολα τις προβλεπόμενες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να υπολογίζουν αυτόματα τα αντίστοιχα διοικητικά πρόστιμα, χωρίς τον κίνδυνο ανθρώπινων λαθών.

Η βεβαίωση παράβασης παράγεται ψηφιακά, είναι πλήρως ευανάγνωστη και διαβιβάζεται ηλεκτρονικά, ενώ ο πολίτης ενημερώνεται μέσω της Ψηφιακής Θυρίδας του gov.gr, καθώς και μέσω SMS ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπου αυτό είναι διαθέσιμο.

Η υποβολή ένστασης θα πραγματοποιείται επίσης διαδικτυακά, ενώ πλέον καθίσταται εφικτή η άμεση διαδικτυακή πληρωμή του προστίμου.

Το νέο σύστημα περιορίζει σημαντικά τη γραφειοκρατία, εξαλείφει τα λάθη της χειρόγραφης διαδικασίας, μειώνει τον χρόνο βεβαίωσης των παραβάσεων και αυξάνει την επιχειρησιακή διαθεσιμότητα των πληρωμάτων της Τροχαίας, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.