Παρουσιάστηκε το ντοκιμαντέρ «Αρμενιοί Μεσσηνίας: Η Διλογία»

Μια δουλειά που εμπνεύστηκε και υλοποίησε ο Γιάννης Σελούλης, κάτοικος του χωριού, λάτρης της φωτογραφίας, αλλά και των κινηματογραφήσεων. Ενώ βασικός συντελεστής σε αυτή του την προσπάθεια ήταν και ο Διονύσιος Γεωργογιαννόπουλος.

Όπως αναφέρει και ο ίδιος: «Το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Αρμενιοί Μεσσηνίας: Η Διλογία» είναι μια ανεξάρτητη κινηματογραφική προσπάθεια που είναι αφιερωμένη στην ιστορία, τις μνήμες, τις ρίζες και τους ανθρώπους του οικισμού Αρμενιοί (κοντά στην Κυπαρισσία της Μεσσηνίας)».

Σημειώνει επίσης ότι αποτελεί ένα οδοιπορικό γεμάτο ιστορία και παράδοση, όπου «οι δρόμοι θυμούνται και οι πέτρες μιλούν», με στόχο να κρατηθεί ζωντανή η πολιτιστική κληρονομιά του χωριού.

Το έργο έχει τη μορφή διλογίας (χωρισμένο σε δύο μέρη), με το Μέρος Α΄ να επικεντρώνεται στα πρώτα ιστορικά στοιχεία και τις αφηγήσεις του.

Το ντοκιμαντέρ παρακολούθησε πλήθους κόσμου, καταχειροκροτώντας στο τέλος την σημαντική αυτή πρωτοβουλία και προσπάθεια.

Ενώ τους συντελεστές συνεχάρησαν τόσο ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αρμενιών Γιάννης Ψιλοδημητρακόπουλος, όσο και η πρόεδρος του Συλλόγου Απανταχού Αρμεναίων Αργυρώ Αδαμοπούλου.

Από την πλευρά του ο Γιάννης Σελούλης έδωσε τιμητικές πλακέτες σε όσους βοήθησαν σε αυτή του την προσπάθεια.

Κ.Μπ.