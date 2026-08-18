Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας: Προβληματισμός για τη μεγάλη έκπτωση στον διαγωνισμό καθαριότητας

Ο διαγωνισμός είχε συνολικό προϋπολογισμό 371.308,08 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ η διαδικασία πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

Στον διαγωνισμό κατατέθηκαν συνολικά έξι προσφορές, από τις εταιρείες 3G Facilities Services, Alter Ego, Clean Well, «Υάδες Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Εγκαταστάσεων – Χώρων», καθώς και από τους Χρήστο Λαγογιάννη και Ηλία Πετρόπουλο. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, των τεχνικών στοιχείων και των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού έκρινε ότι και οι έξι προσφορές ήταν σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης.

Τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά υπέβαλε ο Χρήστος Λαγογιάννης, με ποσό 245.738,44 ευρώ, ενώ ακολούθησε ο Ηλίας Πετρόπουλος με 252.590,47 ευρώ και η 3G Facilities Services με 261.759,33 ευρώ. Οι υπόλοιπες τρεις προσφορές κυμάνθηκαν από 351.955,05 έως 360.056,32 ευρώ.

Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου είναι κατά περίπου 125.570 ευρώ χαμηλότερη από τον αρχικό προϋπολογισμό, διαφορά που αντιστοιχεί σε περίπου 33,8%. Η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγήθηκε την ανάδειξη του Χρήστου Λαγογιάννη ως προσωρινού αναδόχου, κρίνοντας ότι η προσφορά του είναι πλήρης, ανταποκρίνεται στους όρους της διακήρυξης και στις τεχνικές προδιαγραφές και αποτελεί τη χαμηλότερη τιμή.

Κατά τη συζήτηση του θέματος στη Δημοτική Επιτροπή, ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Καλαμάτα Μετά», Βασίλης Κανάκης, στάθηκε ιδιαίτερα στο ύψος της έκπτωσης. Εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη σημαντική απόκλιση της τελικής προσφοράς από τον προϋπολογισμό του διαγωνισμού, σημειώνοντας ότι ελπίζει η εξέλιξη αυτή να μη δημιουργήσει προβλήματα κατά την υλοποίηση της σύμβασης.

Τ.Αν.