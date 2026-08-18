Eκθεση γλυπτικής της Δήμητρας Γκεζερλή έως 29 Αυγούστου στο Πολιτιστικό Κέντρο Μεθώνης

Η Καρυάτιδα, σύμβολο δύναμης, ισορροπίας και διαχρονικής παρουσίας, απομακρύνεται από την ιστορική της ακινησία και αποκτά κίνηση. Στα έργα της Δήμητρας Γκεζερλή η ανθρώπινη μορφή επιμηκύνεται, ισορροπεί, στρέφεται και μεταμορφώνεται, δημιουργώντας μια αίσθηση συνεχούς μετάβασης.

Η γλυπτική της χαρακτηρίζεται από λιτές, αφαιρετικές μορφές και έντονη σωματικότητα. Το σίδερο, ως υλικό με βάρος, αντοχή και αυστηρότητα, μετατρέπεται σε μια απρόσμενα ανάλαφρη και ευέλικτη ανθρώπινη παρουσία. Οι μορφές μοιάζουν να βρίσκονται σε μια στιγμή ανάμεσα στη σταθερότητα και την κίνηση — σαν να αναζητούν διαρκώς ένα νέο σημείο ισορροπίας.

Το «Caryatids in Motion» δεν αποτελεί μια αναπαράσταση της αρχαίας Καρυάτιδας. Είναι μια προσωπική και σύγχρονη επανερμηνεία της.

Οι Καρυάτιδες της Δήμητρας Γκεζερλή δεν στηρίζουν πλέον ένα αρχιτεκτονικό βάρος. Στέκονται αυτόνομες. Κινούνται. Αναπνέουν.

Η έκθεση διερευνά τη σχέση ανάμεσα στο σώμα και τον χώρο, στη δύναμη και την ευαισθησία, στη στατικότητα και την κίνηση. Μέσα από την αφαίρεση, η ανθρώπινη μορφή γίνεται φορέας μιας ευρύτερης ιδέας: της διαρκούς προσπάθειας του ανθρώπου να ισορροπήσει ανάμεσα σε αυτό που τον κρατά και σε αυτό που τον ωθεί να κινηθεί μπροστά.

Η καλλιτεχνική προσέγγιση της Δήμητρας Γκεζερλή επηρεάζεται από τη σχέση της με την κίνηση, την αρχιτεκτονική και τη δομή. Οι γλυπτικές της συνθέσεις συνδυάζουν την ακρίβεια της κατασκευής με την ελευθερία της ανθρώπινης κίνησης, δημιουργώντας μορφές που μοιάζουν να βρίσκονται σε μια διαρκή κατάσταση μεταμόρφωσης.

Το Caryatids in Motion είναι μια έκθεση για τη μορφή που δεν μένει ακίνητη, για το σώμα που βρίσκει τον δικό του ρυθμό και για την παράδοση που συνεχίζει να εξελίσσεται μέσα από μια σύγχρονη καλλιτεχνική ματιά.

Η έκθεση είναι ανοιχτή καθημερινά από τις 7.30 μ.μ. έως τις 9.30 μ.μ. και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.