Προφυλακιστέοι και οι τρεις για την τεράστια χασισοφυτεία στη Φθιώτιδα

Ο 50χρονος Ελληνας με καταγωγή από τους Αγίους Σαράντα και τα δύο αδέρφια Αλβανοί ηλικίας 33 και 38 ετών, βρέθηκαν χθες Τρίτη λίγο μετά τις 11 το πρωί ενώπιον των ανακριτικών Αρχών στο Πρωτοδικείο Λαμίας για να απολογηθούν.

Οι κατηγορίες που τους έχουν αποδοθεί είναι σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα και κατά περίπτωση παράβαση της νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς. Μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι και οι τρεις, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Ο 33χρονος θα κρατηθεί έως ότου διεξαχθεί η δίκη στο σωφρονιστικό κατάστημα Δομοκού, ο 38χρονος αδερφός του στις φυλακές της Λάρισας,

ενώ ο 50χρονος θα μεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλλού.

Να σημειωθεί πως κανείς από τους τρεις δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών, μόνο πριν λίγα χρόνια ο 33χρονος είχε συλληφθεί στην Τρίπολη για το νόμο περί αλλοδαπών. Η προανάκριση από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας συνεχίζεται, εξετάζοντας αν εμπλέκονται κι άλλα άτομα στην υπόθεση του κυκλώματος των ναρκωτικών.

Κ.Ηλ.