Πάνω από 2.500 κλήσεις πανελλαδικά για κράνος

Ειδικότερα από 6 έως 12 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν 22.417 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 2.273 παραβάσεις σε οδηγούς (86 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 253 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 1.497 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (81 διανομείς), 206 επιβάτες δίκυκλων, 720 οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών, καθώς και 56 οδηγούς οχημάτων “γουρουνών”.

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

896 στην Αττική, 533 στο Νότιο Αιγαίο, 297 στα Ιόνια Νησιά, 188 στην Κρήτη, 147 στην Δυτική Ελλάδα, 110 στη Θεσσαλία, 88 στην Πελοπόννησο, 69 στην Κεντρική Μακεδονία, 48 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 45 στη Στερεά Ελλάδα, 41 στη Θεσσαλονίκη, 30 στο Βόρειο Αιγαίο, 26 στην Ήπειρο και 8 στη Δυτική Μακεδονία.

Υπενθυμίζεται πως με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

- 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

- 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

- 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό ηλεκτρικών πατινιών.

Σε περιπτώσεις υποτροπής οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.