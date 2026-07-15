Μεσσηνία: Τροχαίο με 2 τραυματίες στην Ελαία

Ειδικότερα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το αυτοκίνητο που είχε κατεύθυνση προς Πύργος και οδηγούσε ένας 65χρονος με συνεπιβάτιδα την 97χρονη μητέρα του ξέφυγε από την πορεία του και αφού προσέκρουσε με σφοδρότητα σε μία ελιά ανετράπη σε παρακείμενο χωράφι. Από το τροχαίο ατύχημα τραυματίστηκε τόσο ο 65χρονος οδηγός, όσο και η 97χρονη για τον απεγκλωβισμό της οποίας επενέβησαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κυπαρισσίας. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, ενώ από την πρώτη στιγμή επιλήφθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Τριφυλίας, που διεξάγει και την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα.

Οι δύο τραυματίες, μητέρα και γιός, έχουν καταγωγή από το Νεοχώρι Ηλείας.