Εξιχνιάστηκαν 2 ληστείες και 11 κλοπές στον Δήμο Σπάρτης

Δύο ληστείες και 11 κλοπές και απόπειρες εξιχνιάστηκαν στη Λακωνία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.

Δράστες είναι δύο Ρομά από τον οικισμό Ευρώτα, 27 και 23 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική συμμορία που διέπραττε ληστείες, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και αποπειρών

αυτών.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και τέσσερις ακόμη συνεργοί τους. Η δράση της συμμορίας των Ρομά ξεκίνησε από τα τέλη Μαΐου στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Σπάρτης (Αγιο Ιωάννη, Σκούρα, Ξηροκάμπι, Γεωργίτσι. Μυστρά, Τραπεζοντή και εντός της Σπάρτης), με την τελευταία κλοπή να έχει διαπραχθεί την περασμένη Δευτέρα.

Οι κατηγορούμενοι έχοντας διαφορετική σύνθεση κάθε φορά και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με κουκούλες και μάσκες και φορώντας γάντια, εντόπιζαν σπίτια εύκολα προσβάσιμα, είτε μονοκατοικίες είτε κατοικίες πρώτου ορόφου και παραβιάζοντας πόρτες και μπαλκονόπορτες εισέρχονταν σε αυτές.

Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις είχαν τοποθετήσει ακόμη και σκάλες για να ανέβουν σε μπαλκόνια σπιτιών πρώτου ορόφου! Ολες οι ληστείες και κλοπές γινόντουσαν νυχτερινές ώρες, όταν οι ένοικοι των σπιτιών κοιμόντουσαν.

Η λεία τους ήταν χρήματα, κινητά τηλέφωνα, κοσμήματα, προσωπικά αντικείμενα και έγγραφα.

Στις δύο ληστείες μάλιστα ο ένας δράστης απειλούσε με τη χρήση μαχαιριού τους ενοίκους και οι άλλοι έψαχναν για πολύτιμα αντικείμενα τα διαμερίσματα. Οι δύο κλοπές αφορούσαν αυτοκίνητα, τα οποία βρέθηκαν εγκαταλελειμμένα.

Από την εγκληματική τους δράση υπολογίζεται ότι είχαν αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τις 11.400 ευρώ.

Η δικογραφία θα υποβληθεί αρμοδίως, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων και την ταυτοποίηση των αγνώστων συνεργών τους.

Κ.Ηλ.