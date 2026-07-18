Τρεις συλλήψεις για κλοπές σε δύο καταστήματα της Καλαμάτας

Δύο καταστήματα στο λιμάνι της Καλαμάτας έβαλαν στο… μάτι τρία άτομα προχθές, προχωρώντας σε κλοπές.

Ειδικότερα ένας 35χρονος μαζί με μια 36χρονη και μία 37χρονη έκλεψαν το απόγευμα της Πέμπτης προϊόντα αξίας 58,60 ευρώ από τα Jumbo, αλλά έγιναν αντιληπτοί από τον υπεύθυνο του καταστήματος, ο οποίος ειδοποίησε την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης

Αστυνόμευσης Μεσσηνίας που συνέλαβαν και τους τρεις.

Οπως προέκυψε ο 36χρονος με την 36χρονη το πρωί της ίδιας ημέρας είχαν κλέψει προϊόντα αξίας 32 ευρώ από το σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος στην οδό Κρήτης. Ολα τα προϊόντας βρέθηκαν στην κατοχή τους και αποδόθηκαν στους υπευθύνους των καταστημάτων.

Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.