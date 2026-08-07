Επετειακή εκδήλωση του Συλλόγου Φιλοπροόδων Φιλιατρών

Βραδιά παραδοσιακών χορών στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 100 χρόνων του οργανώνει ο Σύλλογος Φιλοπροόδων Φιλιατρών.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 9 μ.μ. στο Πάρκο της Βλαχέρνας στα Φιλιατρά.

Το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου και χορευτικά τμήματα της Τριφυλίας συναντιούνται στη σκηνή, με την παραδοσιακή ορχήστρα να δίνει τον ρυθμό και μετά το τέλος των παραστάσεων, η σκηνή μετατρέπεται σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι, και ο χορός ανήκει στο κοινό.

Συμμετέχουν οι μουσικοί: Βαγγέλης Κώτσου, τραγούδι, Νίκος Παπαηλιού, κλαρίνο, Παναγιώτης Κουτσώνης, βιολί , Γιώργος Κλάδης, κρουστά, Ηλίας Καππάκος, λαούτο, Χρήστος Λαδάς, σαντούρι.

Συμμετέχουν τα χορευτικά τμήματα: Μορφωτικός Σύλλογος Φιλιατρών «Πυρσός», Πολιτιστικός Σύλλογος Γαργαλιάνων, Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κυπαρισσίας «ΜΕΣΚ» , Σύλλογος Φιλοπροόδων Φιλιατρών.

«Καλούμε όλους όσους αγαπούν τον παραδοσιακό χορό να έρθουν στο πάρκο της Βλαχέρνας και να γιορτάσουμε μαζί χορεύοντας τα 100 χρόνια του Συλλόγου Φιλοπροόδων Φιλιατρών» σημειώνεται από τους διοργανωτές. Ενώ η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Την οργάνωση της εκδήλωσης έχει ο Σύλλογος Φιλοπροόδων Φιλιατρών με την οικονομική στήριξη του Δήμου Τριφυλίας.

Κ.Μπ.