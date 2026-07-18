34χρονος με μικροποσότητα χασίς στον Αγιαννάκη Τριφυλίας

Με μικροποσότητα ναρκωτικών συνελήφθη ένας 34χρονος προχθές το βράδυ στον Αγιαννάκη Τριφυλίας.

Στην κατοχή του βρέθηκαν 1,1 γραμμάρια χασίς, σε έλεγχο που του έγινε από αστυνομικούς της Β’ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος Μεσσηνίας. Η ποσότητα ναρκωτικών κατασχέθηκε,

ενώ προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Τριφυλίας.