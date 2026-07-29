24 κλήσεις για κράνος στη Μεσσηνία σε μία εβδομάδα

Ειδικότερα από 20 έως 26 Ιουλίου αστυνομικοί των Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Μεσσηνίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας και Λακωνίας, πραγματοποίησαν συνολικά 1.303 ελέγχους σε αναβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων και ενοικιαζόμενων οχημάτων χωρίς κουβούκλιο, καθώς και επαγγελματιών διανομέων για την τήρηση της υποχρέωσης χρήσης κράνους, από οδηγούς και συνεπιβάτες. Βεβαιώθηκαν συνολικά 40 παραβάσεις σε οδηγούς δίκυκλων και 14 παραβάσεις σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών.

Στη Μεσσηνία έγιναν 469 έλεγχοι και δόθηκαν 22 κλήσεις σε οδηγούς μηχανών και δύο σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών που δεν φορούσαν προστατευτικό κράνος.

Στους άλλους νομούς οι παραβάσεις ήταν οι εξής: Αργολίδα 9, Αρκαδία 9, Κορινθία 11 και Λακωνία 1.

Κ.Ηλ.