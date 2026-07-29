Καλαμάτα: Ανήλικος έκλεβε πατίνια και ποδήλατα!

Ηλεκτρικά πατίνια και ποδήλατα είχε βάλει στο... μάτι και έκλεβε ένας ανήλικος στην Καλαμάτα!

Ειδικότερα πρόκειται για έναν 16χρονο που συνελήφθη τα ξημερώματα της Τρίτης από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, ύστερα από καταγγελία που έγινε για κλοπή ηλεκτρικού πατινιού στη παραλία της πόλης.

Οπως αποδείχθηκε από την προανάκριση ο ανήλικος από την περασμένη Παρασκευή έως και την Δευτέρα 27 Ιουλίου είχε κλέψει συνολικά έξι ηλεκτρικά πατίνια και δύο ποδήλατα, το ένα εκ των οποίων ηλεκτρικό, που ήταν σταθμευμένα σε διάφορα σημεία στην οδό Ναυαρίνου!

Η δράση του αποκαλύφθηκε από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων, με τους αστυνομικούς να τον εντοπίζουν και να του περνούν χειροπέδες.

Μάλιστα ο νεαρός συλληφθείς μετέφερε τα πατίνια και ποδήλατα που έκλεβε σε οικόπεδο στην παραλία, κρύβοντας τα σε θάμνους!

Ολα τα κλεμμένα τροχοφόρα βρέθηκα και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

Για την υπόθεση συνελήφθη και η 49χρονη μητέρα του 16χρονου που παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις Αρχές, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Τέλος, σε βάρος του 16χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή.

Κ.Ηλ.