«Ο Μισάνθρωπος» από το Μεσσηνιακό Ερασιτεχνικό Θέατρο

Το Μεσσηνιακό Ερασιτεχνικό Θέατρο ανοίγει έναν νέο θεατρικό κύκλο με τη διαχρονική κωμωδία του Μολιέρου «Ο Μισάνθρωπος», σε διασκευή και σκηνοθεσία του Γιάννη Δρίτσα.

Η παράσταση θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 μ.μ. στο Θέατρο Νότας Αρνοκούρου στα Πλατάνια Τριφυλίας, στο πλαίσιο του 4ου Φεστιβάλ Πλατανιών Τριφυλίας.

Ο «Μισάνθρωπος» του Μολιέρου, ένα έργο γεμάτο χιούμορ, ειρωνεία και αιχμηρή κοινωνική ματιά, παραμένει εντυπωσιακά επίκαιρο. Η αλήθεια απέναντι στην υποκρισία, οι ανθρώπινες σχέσεις, η ανάγκη για αποδοχή και οι αντιφάσεις της κοινωνικής ζωής δημιουργούν ένα έργο που, αιώνες μετά τη συγγραφή του, εξακολουθεί να μας αφορά και να μας προκαλεί να κοιταχτούμε στον καθρέφτη.

Μέσα από τη δική του θεατρική ματιά, το Μεσσηνιακό Ερασιτεχνικό Θέατρο επιχειρεί να αναδείξει αυτή την επικαιρότητα, συνδυάζοντας το κλασικό κείμενο με μια σύγχρονη σκηνική προσέγγιση.

Η παράσταση στα Πλατάνια αποτελεί την πρώτη στάση ενός θεατρικού ταξιδιού που θα συνεχιστεί το φθινόπωρο. Οι επόμενες παραστάσεις του «Μισάνθρωπου» έχουν προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο, όταν η παραγωγή θα ξαναεπιστρέψει για να συναντήσει το θεατρόφιλο κοινό της Καλαμάτας και όχι μόνο.