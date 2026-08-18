Ελληνόκτητο πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστης προέλευσης βλήμα στα Στενά του Ορμούζ

Η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO δήλωσε ότι έλαβε αναφορά σήμερα ότι ένα πλοίο, σύμφωνα με πηγές το ελληνόκτητο Minoan Dignity, χτυπήθηκε από άγνωστης προέλευσης βλήμα ενώ αυτό έπλεε εξερχόμενο των Στενών του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο μηχανοστάσιο.

Σύμφωνα με αναφορές, υπάρχει ένα θύμα στις τάξεις του πληρώματος.

Πηγές ναυτιλιακής ασφάλειας αναγνώρισαν το πλοίο στο Reuters ως το πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου Minoan Dignity με σημαία Λιβερίας, λέγοντας ότι χτυπήθηκε από άγνωστης προέλευσης βλήμα ενώ πραγματοποιούσε διέλευση από τη στρατηγική θαλάσσια οδό. Οι πηγές ανέφεραν ότι το θύμα ήταν ο αρχιμηχανικός του πλοίου.

Τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος έλαβαν βοήθεια από την ακτοφυλακή του Ομάν, σύμφωνα με την UKMTO.

Δεν αναφέρθηκαν περιβαλλοντικές επιπτώσεις και οι αρχές διεξάγουν έρευνα, τόνισε η υπηρεσία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

(Φωτογραφία αρχείου)