Μεσσηνία: 38χρονος Ρομά έκλεψε δύο αρνιά από στάνη στη Σπερχογεία!

Για κλοπή δύο αρνιών, ρευματοκλοπή και παράνομη κατοχή αεροβόλου όπλου κατηγορείται ένας 38χρονος Ρομά από τον Αντικάλαμο!

Ο συλληφθείς στις 25 Ιουλίου έκλεψε από στάνη στη Σπερχογεία δύο αρνιά και ύστερα από έρευνα ταυτοποιήθηκε από την Αστυνομία.

Ετσι προχθές το μεσημέρι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος τον εντόπισαν στην οικία του στον Αντικάλαμο και τον συνέλαβαν για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας από στύλους του ΔΕΔΔΗΕ και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, μιας και κατείχε αεροβόλο πιστόλι που δεν τηρούνταν οι προϋποθέσεις ασφαλούς φύλαξης του, το οποίο κατασχέθηκε.

Τα δύο αρνιά βρέθηκαν και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους, ενώ σε βάρος του 38χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ζωοκλοπής.

Κ.Ηλ.