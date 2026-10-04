Η Εύη Κολιούλη στην "Ε": για το "Αλήθεια σου λέω ψέματα": «Σύγχρονη κωμωδία καταστάσεων με χιούμορ, μυστήριο και σασπένς»

Μετά τον πολυβραβευμένο «Καταπληκτικό καταθλιπτικό», ο Αντώνης Καλομοιράκης επιστρέφει με τη νέα του κωμωδία «Αλήθεια, σου λέω ψέματα», που κάνει πρεμιέρα την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, στις 9 μ.μ., στο Θέατρο Αλφα – Ληναίος-Φωτίου, στην Αθήνα.

Πόσες φορές λέμε ψέματα για να μη χαλάσουμε μια σχέση; Πόσες φορές κρύβουμε αυτό που πραγματικά θέλουμε, γιατί φοβόμαστε τι θα συμβεί αν το πούμε; Και τελικά, μήπως τα μεγαλύτερα ψέματα δεν τα λέμε στους άλλους, αλλά στον ίδιο μας τον εαυτό; Η παράσταση είναι μια σύγχρονη κωμωδία καταστάσεων που συνδυάζει το χιούμορ με το μυστήριο και το σασπένς.

Η ηθοποιός Εύη Κολιούλη μιλά στην «Ε» για τη συμμετοχή της στην παράσταση και τον ρόλο της, σημειώνοντας πως αυτό που την κέρδισε από την πρώτη στιγμή στο κείμενο του Αντώνη Καλομοιράκη ήταν «ο τρόπος με τον οποίο μια τυχαία συνάντηση καταλήγει σε μια “χιονοστιβάδα” παρεξηγήσεων». Μιλά ακόμη για την ακρίβεια που απαιτεί η κωμωδία καταστάσεων, τις συνεργασίες που τη σημάδεψαν και την εμπειρία της μετά από περισσότερα από είκοσι χρόνια στο θέατρο, καθώς, όπως λέει, «δεν ψάχνω πια μόνο τις απαντήσεις, αλλά απολαμβάνω τις ερωτήσεις που μου δημιουργεί ένας χαρακτήρας».

"Αλήθεια, σου λέω ψέματα" είναι μια κωμωδία που ξεκινά από ένα παλιό ερωτικό συναίσθημα και εξελίσσεται σε μια ιστορία με μυστήριο, εκβιασμούς και ανατροπές. Τι ήταν αυτό που σας κέντρισε στον ρόλο και στην παράσταση;

Αυτό που με κέρδισε αμέσως στο κείμενο του Αντώνη είναι ο τρόπος με τον οποίο μια τυχαία συνάντηση καταλήγει σε μια "χιονοστιβάδα" παρεξηγήσεων! Ο ρόλος μου ισορροπεί ανάμεσα στην κωμική απόγνωση και την ανάγκη να ελέγξει μια κατάσταση που συνεχώς του ξεφεύγει.

Η κωμωδία καταστάσεων απαιτεί πολύ καλό ρυθμό και ακρίβεια. Τι είναι αυτό που σας γοητεύει περισσότερο σε αυτό το είδος;

Η κωμωδία καταστάσεων είναι σαν μουσική παρτιτούρα. Αν χάσεις έστω και μισή νότα χάθηκε και το αστείο. Αυτή η ακρίβεια, το να ξέρεις ακριβώς πότε θα ανοίξει μια πόρτα, πότε θα αλλάξει ένα βλέμμα και πώς θα διαχειριστείς την παύση, είναι κάτι που με ιντριγκάρει τρομερά. Απαιτεί απόλυτη εγρήγορση και συντονισμό με τους συναδέλφους στη σκηνή, αλλά αυτό είναι και εν τέλει το γοητευτικό!

Ο χαρακτήρας που υποδύεστε τι ρόλο παίζει στην εξέλιξη της ιστορίας και στις σχέσεις των ηρώων; Υπήρξε κάποια πλευρά του που σας δυσκόλεψε ή σας εξέπληξε στην πορεία της δουλειάς;

Ο χαρακτήρας μου λειτουργεί συχνά ως ο "καταλύτης" των εξελίξεων, αφού οι δικές του επιλογές και τα δικά του μυστικά πυροδοτούν τις παρεξηγήσεις. Αυτό που με εξέπληξε ήταν το πόσα παράδοξα μπορεί να δικαιολογήσει κανείς όταν είναι ερωτευμένος ή όταν φοβάται. Η μεγαλύτερη δυσκολία, αλλά και η ομορφιά της πρόβας, ήταν να κρατήσω το χαρακτήρα μου ειλικρινή και ανθρώπινο μέσα στις πιο ακραίες και σουρεαλιστικές καταστάσεις.

Εχετε διανύσει περισσότερες από δύο δεκαετίες στο θέατρο, έχοντας περάσει από διαφορετικές σκηνές και συνεργαστεί με πολύ διαφορετικούς ανθρώπους. Τι έχει αλλάξει περισσότερο στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζετε πλέον έναν καινούργιο ρόλο;

Μετά από είκοσι και πλέον χρόνια, νομίζω ότι έχω διώξει ένα μέρος της αγωνίας για το να αποδείξω κάτι. Αντιμετωπίζω κάθε νέο ρόλο με περισσότερη ψυχραιμία, μεγαλύτερη τρυφερότητα και κυρίως με σεβασμό. Δεν ψάχνω πια μόνο τις απαντήσεις, αλλά απολαμβάνω τις ερωτήσεις που μου δημιουργεί ένας χαρακτήρας.

Οι σκηνοθέτες μου είναι σημαντικοί και ως ηθοποιός θεωρώ ότι έχω υποχρέωση να τους εμπιστεύομαι και να ακολουθώ το όραμά τους με το δικό μου τρόπο και με σεβασμό. Για αυτό πετάω στην άκρη τις ανασφάλειες και αφήνομαι στα χέρια του σκηνοθέτη μου για να χτίσουμε μαζί κάτι αληθινό, απολαμβάνοντας τη διαδρομή.

Εχετε συνεργαστεί, μεταξύ άλλων, με τον Νίκο Καραγέωργο, τον Χάρη Ρώμα και τον Λάκη Λαζόπουλο. Υπάρχει κάτι που κρατάτε από αυτές τις διαφορετικές συνεργασίες και το οποίο σας ακολουθεί μέχρι σήμερα στη δουλειά σας;

Κάθε μία από αυτές τις συνεργασίες με καθόρισε βαθιά:

Ο Νίκος Καραγεώργος με έμαθε να πατάω γερά στη γη και να προσπαθώ να είμαι ειλικρινής, τόσο απέναντι στον ρόλο όσο και απέναντι στον εαυτό μου. Υπήρξε κατά κάποιο τρόπο η γειωσή μου και τον ευγνωμονώ για αυτό!

Τον Λάκη Λαζόπουλο τον γνώρισα τηλεοπτικά και μου έκανε τεράστια εντύπωση η ευγένειά του και το ότι θυμόταν τα ονόματα όλων των ηθοποιών που ήταν στα γυρίσματα!

Τον Χάρη Ρώμα τον αγαπώ βαθιά. Δίπλα του έμαθα πάρα πολλά, όχι μόνο σαν ηθοποιός αλλά και σαν άνθρωπος. Ο Χάρης Ρώμας ήταν η αφορμή και ο λόγος να γνωρίσω τον Αντώνη (Καλομοιράκη) και από τότε να παίζουμε κάθε χρόνο μαζί. Παράλληλα, ήταν εκείνος που με έβγαλε εκτός από το θέατρο και στον πρώτο μεγάλο μου ρόλο στην τηλεόραση: τη Φιλιώ από το «Το Καφέ της Χαράς». Αυτές οι εμπειρίες με ακολουθούν και με καθοδηγούν μέχρι σήμερα.

Συχνά το κοινό θυμάται περισσότερο τον πρωταγωνιστή, ενώ μια παράσταση στηρίζεται στην ουσία σε ένα σύνολο ηθοποιών. Πόσο σημαντική είναι για εσάς η έννοια του ensemble στο θέατρο;

Για μένα το θέατρο είναι μια συλλογική εμπειρία που ξεπερνά τα όρια της σκηνής. Είναι μια ομαδική κατάσταση που ξεκινάει από τον παραγωγό, περνάει στους τεχνικούς, την ενδυματολόγο, τον φωτιστή, το σκηνογράφο, τον μουσικό έως και τον ταξιθέτη και φτάνει σιγά σιγά στους ηθοποιούς και τον σκηνοθέτη. Κανένας "πρωταγωνιστής" δεν μπορεί να σταθεί μόνος του χωρίς αυτό το αόρατο αλλά καθοριστικό δίχτυ ασφαλείας. Οσο για το αν θα ξεχωρίσει κάποιος, αυτό δεν εξαρτάται από το μέγεθος του ρόλου, αλλά από την αλήθεια του. Όταν ένας καλλιτέχνης επικοινωνεί με απόλυτη ειλικρίνεια και αυθεντικότητα, τότε το κοινό τον ξεχωρίζει, δικαιώνοντας παράλληλα τη δουλειά ολόκληρης της ομάδας.

Τι πιστεύετε ότι αναζητά σήμερα ο θεατής όταν επιλέγει να πάει στο θέατρο; Το γέλιο, τη συγκίνηση, την απόδραση ή ίσως κάτι που να τον κάνει να σκεφτεί τη δική του ζωή;

Πιστεύω ότι ο θεατής σήμερα έρχεται στο θέατρο επειδή θέλει να δει όλα όσα ο ίδιος δεν τολμά να κάνει στην πραγματική του ζωή. Θέλει να δει τους ήρωες να ρισκάρουν, να λένε ακραία ψέματα, να εκτίθενται και να ζουν καταστάσεις έξω από τα συνηθισμένα όρια. Μέσα από την κωμωδία, ο κόσμος βρίσκει μια διέξοδο... γελάει με τις δικές του κρυφές επιθυμίες και φόβους, ξεφεύγει από τη ρουτίνα και, τελικά, λυτρώνεται βλέποντας πάνω στη σκηνή όλα όσα κρύβει μέσα του.

Το θέατρο παραμένει ένας χώρος όπου ο ηθοποιός βρίσκεται κάθε βράδυ απέναντι σε πραγματικούς ανθρώπους. Τι είναι αυτό που δεν μπορεί να αντικαταστήσει καμία άλλη μορφή θεάματος;

Το γεγονός ότι μια συγκεκριμένη στιγμή, στον ίδιο χώρο, ηθοποιοί και θεατές μοιραζόμαστε μια μοναδική εμπειρία που δεν θα επαναληφθεί ποτέ ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Η ζωντανή ενέργεια, το "εδώ και τώρα", η σιωπή του κοινού ή το αυθόρμητο γέλιο, είναι πράγματα που καμία οθόνη, όσο τέλεια κι αν είναι, δεν θα μπορέσει ποτέ να αντικαταστήσει.

Μετά από τόσα χρόνια στη σκηνή, τι είναι αυτό που εξακολουθεί να σας κάνει να χαίρεστε όταν ακούτε το τρίτο κουδούνι και βγαίνετε στη σκηνή;

Το τρίτο κουδούνι είναι σαν μια πύλη! Αφήνεις πίσω σου την καθημερινότητα, τα προβλήματα, τη ρουτίνα, τα ζόρια σου και μπαίνεις σε έναν κόσμο όπου όλα είναι πρωτόγνωρα άρα και πιθανά. Αυτή η αίσθηση της ελευθερίας και το μοίρασμα με τον κόσμο είναι το δικό μου κίνητρο για να συνεχίζω.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ

Η Φαίη βάζει αγγελία για προσωπικό στην εταιρεία όπου εργάζεται. Ο τελευταίος άνθρωπος που περιμένει να δει μπροστά της είναι ο Κωνσταντίνος — ο εφηβικός της έρωτας. Είκοσι χρόνια μετά. Και οι δύο παντρεμένοι. Και οι δύο πεπεισμένοι πως η ζωή τους έχει πάρει τον δρόμο της.

Κι όμως... μία μόνο βραδιά αρκεί για να τους θυμίσει ότι κάποια αισθήματα δεν εξαφανίζονται ποτέ. Μόνο που αυτή η βραδιά δεν θα εξελιχθεί όπως την είχαν φανταστεί. Γιατί, πριν καλά καλά προλάβουν να καταλάβουν τι τους συνέβη, βρίσκονται μπλεγμένοι με ένα κύκλωμα εκβιαστών που έχει εντελώς διαφορετικά σχέδια γι' αυτούς.

Μια ανελέητη, σύγχρονη κωμωδία καταστάσεων που συνδυάζει χιούμορ, μυστήριο και σασπένς. Ο Αντώνης Καλομοιράκης στήνει μια θεατρική «παγίδα» για τους ήρωες -και για το κοινό- σε μια παράσταση-εμπειρία που υπόσχεται να γίνει το απόλυτο θεατρικό γεγονός της σεζόν. Μια ιστορία γεμάτη γέλιο, έρωτα και εκβιασμούς, που θα σας κρατήσει με κομμένη την ανάσα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο!

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Κείμενο - Σκηνοθεσία: Αντώνης Καλομοιράκης. Βοηθός Σκηνοθέτη: Γιούλη Παπαδάκη. Σκηνικά: Αλέξανδρος Κλωτσοτήρας. Ενδυματολογία: Μαρία Καββαδία. Χορογραφίες: Αρετή Μόκαλη. Φωτισμοί: Γιώργος Αγιαννίτης. Στίχοι τραγουδιών: Αντώνης Καλομοιράκης. Μουσική Επιμέλεια: Ars Artis. Φωτογραφίες: Γιώργος Χαρούλης. Γραφιστικά: Κωνσταντίνος Παπαδάκης. Social Media: Νικόλας Παπαδάκης. Γραφείο τύπου και Επικοινωνία: Βάσω Σωτηρίου We Will. Παραγωγή: Φωτόνιο Τέχνης και Πολιτισμού ΑΜΚΕ. Οργάνωση Παραγωγής: Σαπφώ Κωνσταντάρα. Παίζουν: Αντώνης Καλομοιράκης, Μάριος Μαριόλος, Εύη Κολιούλη, Τερέζα Καζιτόρη, Βασίλης Θελούρας Στον ρόλο του Μίλτου: Νίκος Παντελίδης.

~ Κάθε Τρίτη, στις 9 μ.μ., στο Θέατρο Αλφα – Ληναίος-Φωτίου. Εισιτήρια: 20€ (VIP), 18€ (γενική είσοδος), 15€ (μειωμένο), 10€ (ατέλεια). Υπάρχουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια Κρατήσεις εισιτηρίων 6944830500 Προπώληση: ticketservices.gr. Διάρκεια: 90', χωρίς διάλειμμα.