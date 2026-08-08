68χρονος καλλιεργούσε 40 δενδρύλλια χασίς στην Παλαιοπαναγιά Ταϋγέτου

40 δενδρύλλια κάνναβης καλλιεργούσε ένας 68χρονος σε δασική έκταση στην Παλαιοπαναγιά Ταϋγέτου, ο οποίος συνελήφθη σε επιχείρηση που οργανώθηκε προχθές το πρωί.

Η Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης είχε την πληροφορία για τη μικρή χασισοφυτεία στο ορεινό χωριό του δήμου Σπάρτης και το πρωί της Πέμπτης εντόπισε σε διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο χώρο 40 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 2,5 μέτρων, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Η επιχείρηση έγινε με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λακωνίας,

με τους αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες στον 68χρονο που καλλιεργούσε τα χασισόδεντρα, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία, για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Στο σημείο της φυτείας βρέθηκε αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός

(λάστιχα, λίπασμα, αγροτικά εργαλεία), ο οποίος κατασχέθηκε.

Ο 68χρονος φρόντιζε να ποτίζει τα 40 δενδρύλλια με υδροσωλήνες από νερό που υπήρχε σε κοντινό ρέμα.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι και στο ποιμνιοστάσιο του 68χρονου και βρέθηκαν επιπλέον δύο κινητά τηλέφωνα τα οποία κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις εισαγγελικές Αρχές, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.

Κ.Ηλ.