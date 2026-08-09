Μεσσηνία: Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων (10-16/8)

Ανακοινώθηκαν χθες τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου για την προσεχή εβδομάδα από 10 έως 16 Αυγούστου.