«Επαναστάτες» με σήμα καμπάνα

Oι αυτόκλητοι επαναστάτες που πριν από λίγα χρόνια έδιναν μάχες στην Καλαμάτα για να μας σώσουν από τα «δαιμονικά» κύματα του 5G, άραγε θυμούνται τι ισχυρίζονταν;

Η μήπως έχουν πλέον συσκευή 5G για να συντονίζουν ταχύτερα τους νέους αγώνες παραλογισμού και την επιστροφή στα σπήλαια;

Ρητορικό είναι το ερώτημα. Καμία απάντηση δεν αναμένεται από ανθρώπους που βρίσκονται σε διαρκή σύγκρουση με την πραγματικότητα, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 365 ημέρες το χρόνο.

Η πρόοδος αργά ή γρήγορα προσπερνά τους γραφικούς έστω και αν χρειαστεί να μεταναστεύσουν χιλιάδες άνθρωποι για να βρουν εργασία εξαιτίας των αναχρονιστικών απόψεων που θέτουν εμπόδια σε κάθε αναπτυξιακή ή εκσυγχρονιστική προσπάθεια.

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