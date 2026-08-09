Διακίνηση σε Καλαμάτα - Μεσσήνη: Συλλήψεις Αλβανών με πάνω από 10 κιλά χασίς

Ηταν λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου όταν αστυνομικοί της ΟΠΔΙ Μεσσηνίας σε μπλόκο στην Αγία Σιών, έκαναν σήμα σε όχημα να σταματήσει, με τον οδηγό να μην σταματά και να ακολουθεί μία μικρή καταδίωξη.

Μίνι καταδίωξη σε όχημα και

συλλήψεις πριν το “Φιλοξένια”

Τελικά λίγο πριν το ξενοδοχείο “Φιλοξένια” οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το όχημα και συνέλαβαν τρεις Αλβανούς που επέβαιναν σε αυτό, ηλικίας 23, 20 και 31 ετών.

Στο όχημα επέβαινε και ένας ακόμη Αλβανός που κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο όσο διήρκησε η καταδίωξη, να τραπεί σε φυγή και έκτοτε αναζητείται.

Στο πορτ – μπαγκάζ του αυτοκινήτου βρέθηκαν 10 κιλά και 300 γραμμάρια χασίς (φούντα), τα οποία κατασχέθηκαν όπως και το όχημα ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Οπως προέκυψε από την προανάκριση που διενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας οι εν λόγω Αλβανοί είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση που διακινούσαν ποσότητες χασίς σε τοξικομανείς της Καλαμάτας και της Μεσσήνης.

Η μεταφορά των ναρκωτικών ουσιών γινόταν με αυτοκίνητα κυρίως βραδινές ώρες για να υπάρχει λιγότερη αστυνόμευση, ενώ επικοινωνούσαν μεταξύ τους με διαδικτυακές εφαρμογές.

Οπως αποδείχθηκε από την προανάκριση στην εγκληματική οργάνωση συμμετείχαν τρία ακόμη άτομα, ένας 25χρονος Ελληνας, ένας 45χρονος Αλβανός και μία 19χρονη Ελληνίδα, που εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Καλαμάτα.

Ο αρχηγός, οι προμηθευτές,

ο μεταφορέας και οι τσιλιαδόροι

Η εγκληματική οργάνωση είχε συγκεκριμένη δομή και ρόλους, με τον 23χρονο Αλβανό να είναι ο αρχηγός και να κατευθύνει τους υπόλοιπους.

Ο 31χρονος ήταν ο μεταφορέας των ναρκωτικών ουσιών, ο Αλβανός που διέφυγε από το όχημα ήταν ο κύριος προμηθευτής των ναρκωτικών, ενώ ο 45χρονος οργάνωνε τις προμήθειες χασίς στις ομάδες που τις διακινούσαν.

Ο 25χρονος, ο 20χρονος και η 19χρονη λειτουργούσαν ως τσιλιαδόροι και πολλές φορές ως προπομποί. Μετέβαιναν δηλαδή πρώτοι αυτοί με όχημα στα προκαθορισμένα ραντεβού με τους τοξικομανείς και αν δεν υπήρχε αστυνόμευση, ακολουθούσαν οι υπόλοιποι με τις ποσότητες ναρκωτικών.

Σε έρευνες που ακολούθησαν στα σπίτια των συλληφθέντων σε Καλαμάτα και του 20χρονου στη Μεσσήνη, αλλά και στην κατοχή τους, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 3.580 ευρώ, ως προερχόμενο από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ένα διαβατήριο και 5 κινητά τηλέφωνα.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και κατά περίπτωση για απείθεια, η οποία περιλαμβάνει ακόμη τρία άτομα

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας.



