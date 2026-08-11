Ειδικότερα τις τελευταίες ημέρες διακινούνται παραπλανητικά email που εμφανίζονται ως μηνύματα του e-ΕΦΚΑ, ενημερώνοντας ψευδώς ότι η κάρτα υγείας του παραλήπτη έχει τεθεί προσωρινά σε αναστολή.
Οι δράστες προσπαθούν να πείσουν τους ανυποψίαστους πολίτες να πατήσουν σε σύνδεσμο για δήθεν «ενημέρωση» ή «επιβεβαίωση» στοιχείων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών ή τραπεζικών δεδομένων.
Η ΕΛ.ΑΣ. με ανακοίνωσή της αναφέρει:
“Τι πρέπει να κάνετε:
- Μην πατήσετε τον σύνδεσμο του email.
- Μην καταχωρίσετε προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία.
- Επισκεφθείτε τον e-ΕΦΚΑ μόνο πληκτρολογώντας εσείς τη διεύθυνση της επίσημης ιστοσελίδας στον φυλλομετρητή σας.
- Αν έχετε ήδη δώσει στοιχεία, επικοινωνήστε άμεσα με την τράπεζά σας.
Να θυμάστε:
Η πίεση για άμεση ενέργεια, οι ισχυρισμοί περί «αναστολής» υπηρεσιών και οι σύνδεσμοι για δήθεν επιβεβαίωση στοιχείων αποτελούν συνηθισμένες τεχνικές ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing)”.
Νέα απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης με δήθεν email από τον e-ΕΦΚΑΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Νέα απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης με δήθεν email από τον e-ΕΦΚΑ παρατηρείται το τελευταίο χρονικό διάστημα, με την Αστυνομία να ενημερώνει και να προειδοποιεί τους πολίτες από επιτήδειους.
Ειδικότερα τις τελευταίες ημέρες διακινούνται παραπλανητικά email που εμφανίζονται ως μηνύματα του e-ΕΦΚΑ, ενημερώνοντας ψευδώς ότι η κάρτα υγείας του παραλήπτη έχει τεθεί προσωρινά σε αναστολή.