Νέα απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης με δήθεν email από τον e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα τις τελευταίες ημέρες διακινούνται παραπλανητικά email που εμφανίζονται ως μηνύματα του e-ΕΦΚΑ, ενημερώνοντας ψευδώς ότι η κάρτα υγείας του παραλήπτη έχει τεθεί προσωρινά σε αναστολή.

Οι δράστες προσπαθούν να πείσουν τους ανυποψίαστους πολίτες να πατήσουν σε σύνδεσμο για δήθεν «ενημέρωση» ή «επιβεβαίωση» στοιχείων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών ή τραπεζικών δεδομένων.

Η ΕΛ.ΑΣ. με ανακοίνωσή της αναφέρει:

“Τι πρέπει να κάνετε:

- Μην πατήσετε τον σύνδεσμο του email.

- Μην καταχωρίσετε προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία.

- Επισκεφθείτε τον e-ΕΦΚΑ μόνο πληκτρολογώντας εσείς τη διεύθυνση της επίσημης ιστοσελίδας στον φυλλομετρητή σας.

- Αν έχετε ήδη δώσει στοιχεία, επικοινωνήστε άμεσα με την τράπεζά σας.

Να θυμάστε:

Η πίεση για άμεση ενέργεια, οι ισχυρισμοί περί «αναστολής» υπηρεσιών και οι σύνδεσμοι για δήθεν επιβεβαίωση στοιχείων αποτελούν συνηθισμένες τεχνικές ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing)”.