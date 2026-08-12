Τουριστική διαδρομή στα χνάρια του Ηρακλή: Κοινή προσπάθεια των περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου

Η πρωτοβουλία έχει στόχο να δημιουργήσει ένα ενιαίο τουριστικό προϊόν με επίκεντρο τη μυθολογία, την ιστορία, τους αρχαιολογικούς χώρους και τα φυσικά τοπία που συνδέονται με τον Ηρακλή.

Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, η «Διαδρομή του Ηρακλή» μπορεί να αποτελέσει άξονα συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου και να συνδέσει τον πολιτισμό με την τουριστική ανάπτυξη.

Στην Πελοπόννησο, σε παλαιότερο σχεδιασμό της Περιφέρειας, το Hercules Trail ακολουθούσε τον άξονα Ναύπλιο – Τίρυνθα – Νεμέα – Στυμφαλία – Φενεός – Λίμνη Λάδωνα – Ερύμανθος – Τριποταμιά – Αρχαία Ολυμπία, συνδέοντας περιοχές που σχετίζονται με αρκετούς από τους άθλους του Ηρακλή.

Ιδιαίτερη θέση στον σχεδιασμό έχει η Αρχαία Ολυμπία, όπου στο Αρχαιολογικό Μουσείο βρίσκονται οι μετόπες του Ναού του Διός με παραστάσεις των δώδεκα άθλων του Ηρακλή. Στη διαδρομή εντάσσονται επίσης αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, φυσικά τοπία και περιοχές με άμεση σύνδεση με τη μυθολογική παράδοση.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Τουριστικής Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο, η οργανωμένη «Διαδρομή του Ηρακλή» μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της επισκεψιμότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, στην προβολή λιγότερο γνωστών προορισμών και στη δημιουργία νέων ευκαιριών για τις τοπικές επιχειρήσεις.

Ο ίδιος εκτιμά ότι η συνεργασία μπορεί μελλοντικά να αποκτήσει και διεθνή διάσταση, συνδέοντας περιοχές της Μεσογείου που σχετίζονται με τη μυθολογία του Ηρακλή.