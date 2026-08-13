Συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του Μεσσήνιου αστυνομικού

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του 34χρονου Μεσσήνιου αστυνομικού Ανδρέα Σκαλαίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στον Άγιο Δημήτριο το βράδυ της Δευτέρας μέσα στο υπηρεσιακό του αυτοκίνητο.

Τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ των τελευταίων ωρών της ζωής του, με αστυνομικούς να πραγματοποιούν έρευνα στο σπίτι του 34χρονου στο Νέο Κόσμο, από την οποία δεν προέκυψε κάποιο στοιχείο που να παραπέμπει είτε σε εγκληματική ενέργεια, είτε σε αυτοχειρία.

Στο πλαίσιο της έρευνας, έχουν ληφθεί καταθέσεις από πέντε συναδέλφους του, καθώς και από την 38χρονη σύντροφό του, οι οποίοι κλήθηκαν να περιγράψουν τον χαρακτήρα, την καθημερινότητά του και όσα γνώριζαν για τις τελευταίες ημέρες πριν από τον θάνατό του.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εξετάζουν τις τηλεφωνικές κλήσεις και τα μηνύματα του 34χρονου Αστυνόμου Β’, προκειμένου να διαπιστώσουν με ποιους επικοινώνησε τις τελευταίες ώρες πριν από την εξαφάνισή του.

Ακόμη έχει συλλεχθεί βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο εξετάζεται καρέ-καρέ προκειμένου να διαπιστώσουν τις κινήσεις και τις διαδρομές του αστυνομικού, αλλά και να διαπιστώσουν εάν είχε συναντήσει κάποιο άλλο άτομο.

Η σύντροφος του Ανδρέα Σκαλαίου, που είναι κι αυτή αστυνομικός, ανέφερε στις Αρχές πως ο 34χρονος δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ούτε είχε κάποιο προσωπικό ή επαγγελματικό πρόβλημα.

Από τη μεριά του ο ιατροδικαστής φέρεται να επιμένει στην εκτίμηση ότι ο θάνατος προήλθε πιθανότατα από πνευμονικό οίδημα. Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται πλέον να αξιολογηθούν σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για την πλήρη εικόνα της υπόθεσης.

Οι εργαστηριακές αναλύσεις αναμένεται να δείξουν εάν στον οργανισμό του 34χρονου υπήρχαν αλκοόλ, φαρμακευτικές ή άλλες ουσίες και σε ποιες συγκεντρώσεις.

Χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας, στη γενέτειρά του Μικρομάνη, τελέστηκε η κηδεία του Ανδρέα Σκαλαίου μέσα σε κλίμα οδύνης, με συγγενείς, φίλους, συναδέλφους, άτομα από το χώρο του ποδοσφαίρου να του λένε το τελευταίο “αντίο”.