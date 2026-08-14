Μεσσηνία: Σύλληψη 17 κατασκηνωτών στο δάσος της Ελαίας

Νέα αστυνομική επιχείρηση σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο δάσος της Ελαίας κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν 17 κατασκηνωτές.

Πρόκειται για άτομα από 24 έως 46 ετών στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 145 γραμ. χασίς, ένα τσιγαριλίκι και φαρμακευτικά δισκία χωρίς συνταγή και τα οποία συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) και Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) Μεσσηνίας, αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τριφυλίας, καθώς και με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών με τον συνοδό του της Μεσσηνίας.

Ειδικότερα κατά την έρευνα που έγινε βρέθηκαν:

- ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -144,2- γραμμαρίων,

- μικροποσότητα κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα»),

- τσιγαριλίκι κάνναβης και

- 14 φαρμακευτικά δισκία χωρίς ιατρική συνταγή.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Κυπαρισσίας, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Τριφυλίας.