Αρτος Κυθήρων, ζυμωμένος με μέλι και ελαιόλαδο. Μαλακός, αρωματικός και αφράτος

Στα Κύθηρα θα τον βρείτε στους φούρνους του νησιού και στα σπίτια τον ζυμώνουν πάντα στις γιορτές.



Υλικά

600 gr αλεύρι χωριάτικο

1 συσκ. ξηρή μαγιά, (8 γρ.)

1 κ.γ. κανέλα

¼ κ.γ. γαρύφαλλο

Ξύσμα 1 πορτοκαλιού

2 κ.σ. ελαιόλαδο

100 gr μέλι θυμαρίσιο Κυθήρων

100 gr χυμός πορτοκαλιού

200 gr χλιαρό νερό

Λίγο σουσάμι για το τελείωμα

Λίγο επιπλέουν ελαιόλαδο για το ταψί



Εκτέλεση



Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι, τη μαγιά, την κανέλα και το γαρύφαλο.

Σε άλλο μπολ βάζουμε το μέλι, το χλιαρό νερό και ανακατεύουμε να διαλυθεί.

Προσθέτουμε τον χυμό, το ξύσμα και το λάδι και ανακατεύουμε.

Κάνουμε λακκούβα στο αλεύρι, ρίχνουμε τα υγρά και με ένα κουτάλι ανακατεύουμε μέχρι να ζυμώνεται το μείγμα.

Ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο στα χέρια και ζυμώνουμε στον πάγκο μέχρι να γίνει απαλή και εύπλαστη ή ζύμη.

Βάζουμε τη ζύμη σε λαδωμένο μπολ, την σκεπάζουμε και την αφήνουμε να φουσκώσει για 1 με 1,5 ώρα.

Πατάμε ζυμώνοντας την φουσκωμένη ζύμη να ξεφουσκώσει τελείως.

Πλάθουμε τον άρτο Κυθήρων και με την ένωση προς τα κάτω τον τοποθετούμε σε λαδωμένο μικρό ταψί 26 εκ.

Ελαφρά πιέζουμε λίγο τον άρτο να απλώσει.

Σκεπάζουμε με βρεγμένη πετσέτα και βάζουμε σε ζεστό φούρνο στους 50ºC να ανεβεί και να φουσκώσει για 40 λεπτά.

Αφού διπλασιαστεί ο άρτος τον αλείφουμε με λίγο ζαχαρόνερο και κάνουμε σχήμα Σταυρού στην επιφάνεια με σουσάμι.

Ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 180ºC στον αέρα για περίπου 35′ μέχρι να ροδίσει ωραία ολόγυρα.

Αφήνουμε να σταθεί στο ταψί για 15 λεπτά, μετά τον βάζουμε πάνω σε πετσέτα η σχάρα να κρυώσει.



Tips

Για να παραμείνει μαλακός και αφράτος, αφού κρυώσει τον τυλίγουμε ολόγυρα με μεμβράνη τροφίμων.



