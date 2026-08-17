Στη δημοσιότητα τα στοιχεία 3 ατόμων για απάτες με "χτυπήματα" και στη Μεσσηνία

Ανάμεσα στις περιοχές που εξαπάτησαν ηλικιωμένους είναι και η Τριφυλία, ενώ εξιχνιάστηκαν άλλες πέντε περιπτώσεις απάτης, σε Άνδρο, Κιλκίς, Πεντέλη, Πειραιά και Νάξο, με το παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική δραστηριότητα της συμμορίας ανέρχεται σε 330.000 ευρώ.

Η δράση της σπείρας, διακριβώθηκε στις 23 Ιουλίου από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, με τις συλλήψεις να γίνονται σε Ανδρο και Αγία Βαρβάρα Αττικής.

Πρόκειται για τον Ιωάννη Σταύρου, αγνώστου πατρός και της Αλεξάνδρας, γεννηθέντα την 29-8-1982 στην Αθήνα, τον Ιωάννη Αγγελόπουλο του Βασιλείου και της Ευαγγελίας, γεννηθέντα την 22-5-1985 στη Νίκαια Αττικής και τον Παναγιώτη Δημητρίου αγνώστου πατρός και της Μαρίας, γεννηθέντα την 7-8-1998 στη Νίκαια Αττικής.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήματα της ληστείας, της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής, όπου η συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, τελεσθείσας από δύο ή περισσότερους που είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, της απάτης κατά συναυτουργία και της υπεξαίρεσης κατά συναυτουργία.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, έγινε κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και αποσκοπεί στην ανίχνευση και δίωξη όμοιας φύσης εγκλημάτων που έχουν τελεστεί από τους ανωτέρω κατηγορούμενους, σε βάρος και άλλων θυμάτων, για την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τα παραπάνω εγκλήματα καθώς και για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τέτοιες αξιόποινες πράξεις.