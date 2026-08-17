Η δίκη που μπορεί να αλλάξει για πάντα το Facebook και το Instagram

Η Meta έχει υποστεί διαδοχικές δικαστικές ήττες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι πλατφόρμες της στοχεύουν και βλάπτουν τους νεαρούς χρήστες, αλλά μια δίκη που πρόκειται να ξεκινήσει αύριο Τρίτη ενδέχεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής απειλή για τις λειτουργίες της.

Όπως γράφει το BBC, η δίκη αφορά προσφυγή που κατατέθηκε το 2023 από 30 πολιτείες των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων η Καλιφόρνια και η Νέα Υόρκη, στην οποία ισχυρίζονται ότι έχουν διαπραχθεί πολυάριθμες παραβιάσεις των ομοσπονδιακών και πολιτειακών νόμων περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής των παιδιών.

Οι πολιτείες όχι μόνο ζητούν από τη Meta αποζημίωση ύψους άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, αλλά απαιτούν επίσης να προβεί σε αλλαγές στο Instagram και το Facebook, μεταξύ των οποίων η κατάργηση της καταμέτρησης των «likes» και του απεριόριστου σκρολαρίσματος.

Αν η Meta χάσει τη μάχη στο δικαστήριο, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ριζικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι νέοι άνθρωποι βιώνουν τη σχέση τους με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι πολιτείες που έχουν ασκήσει αγωγή κατά της Meta ζητούν, επίσης, πολλές ακόμη αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του Instagram και του Facebook για τους νέους.

Πιο συγκεκριμένα, ζητούν από τη Meta:

να εφαρμόσει μια διαδικασία γονικής επαλήθευσης για τους έφηβους χρήστες

να αλλάξει τους αλγόριθμους συστάσεων

να καταργήσει πολλά φίλτρα εικόνας που αλλάζουν την εμφάνιση κάποιου στις φωτογραφίες

να καταργήσει την αυτόματη αναπαραγωγή βίντεο

να απαγορεύσει τη δημιουργία πολλαπλών λογαριασμών

να καταργήσει τις αναρτήσεις που εξαφανίζονται ή είναι «εφήμερες», όπως τα Instagram Stories

Όλες αυτές οι λειτουργίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εμπειρία ενός χρήστη στις πλατφόρμες της Meta.

Αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν, επίσης, σχεδιαστεί για να κρατούν τους χρήστες -συμπεριλαμβανομένων των εφήβων και των παιδιών- στις πλατφόρμες όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο, υποστηρίζουν οι πολιτείες. Ισχυρίζονται ότι η Meta δυσκολεύει ακόμη και τους νέους να χρησιμοποιούν λιγότερο την πλατφόρμα, μέσω ρυθμίσεων, όπως είναι οι συχνές ειδοποιήσεις που έχουν σχεδιαστεί για να τούς επαναφέρουν στις εφαρμογές.

Στοχεύοντας σε νεαρής ηλικίας χρήστες, η Meta «επέλεξε να τους εκμεταλλευτεί» για να τους προσελκύσει στις πλατφόρμες της, ώστε να μπορέσει να αυξήσει τη βάση χρηστών της και να επεκτείνει τις δραστηριότητές της. Σήμερα, η αξία της Meta στο χρηματιστήριο είναι περίπου 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Η Meta αρνείται συστηματικά τους εν λόγω ισχυρισμούς. «Διαφωνούμε έντονα με αυτούς τους ισχυρισμούς και είμαστε βέβαιοι ότι τα αποδεικτικά στοιχεία θα καταδείξουν τη μακροχρόνια δέσμευσή μας στην υποστήριξη των νέων» δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Σημειώνεται πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε στις 10 Ιουλίου πως προκαταρκτικά βρήκε πως το «εθιστικό design» του Instagram και του Facebook παραβιάζει τον νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες και ζητάει να απενεργοποιηθούν από προεπιλογές το infinite scroll και το autoplay, να μπουν διαλείμματα χρόνου οθόνης και να αλλάξουν οι αλγόριθμοι ώστε να μην κυνηγάνε τόσο την εμπλοκή.

Προηγουμένως, πρέπει να επιβεβαιώσει τις διαπιστώσεις της και να εκδώσει τελική απόφαση μη συμμόρφωσης, που θα συνοδευτεί με πρόστιμο έως έως 6% του παγκόσμιου τζίρου της Meta.

Περισσότερα στο www.news247.gr