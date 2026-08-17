Σαλαμίνα: Ξεκινά η καταγραφή των ζημιών μετά τη φονική πυρκαγιά με 2 νεκρούς και 10 τραυματίες (βίντεο)

Η επόμενη ημέρα της καταστροφικής πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα βρίσκει το νησί να μετρά τις πληγές του, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και οι αρχές διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας που άφησε πίσω της δύο νεκρούς, δέκα τραυματίες και σημαντικές καταστροφές σε κατοικίες και υποδομές.

Παράλληλα, συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ έχουν αναλάβει την αποκατάσταση των σοβαρών βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθώς πολλές κατοικίες στα Περιστέρια παραμένουν χωρίς ρεύμα. Προβλήματα καταγράφονται και στην υδροδότηση, αφού η φωτιά προκάλεσε ζημιές σε τμήματα του δικτύου σωληνώσεων.

Τα επόμενα 24ωρα αναμένονται τα πρώτα κλιμάκια καταγραφής, τα οποία θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές ώστε να προσδιοριστεί το ακριβές μέγεθος των ζημιών και να ξεκινήσει η διαδικασία οικονομικής στήριξης των κατοίκων που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται.

Στο Δημαρχείο Σαλαμίνας έφθασε το μεσημέρι της Δευτέρας, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, ο οποίος είχε σύσκεψη με τον δήμαρχο του νησιού και εκπροσώπους των αρμόδιων φορέων. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η πρώτη αποτίμηση της καταστροφής, ο συντονισμός των ενεργειών αποκατάστασης και η δρομολόγηση των διαδικασιών καταγραφής των ζημιών και αποζημίωσης των πληγέντων.

Όπως δήλωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά τη σύσκεψη, από αύριο θα αρχίσουν «να τρέχουν» οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

«Αύριο το πρωί θα υπάρχουν κλιμάκια της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, ούτως ώστε να κάνουν τις αυτοψίες τους και να βγάλουν τις βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, να πάρουν τα πρώτα επιδόματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών και σε ένα μήνα και αυτοί όπως και οι άλλοι πολίτες οι οποίοι έχουν πληγεί, να μπορέσουν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για την επισκευή και την ανακατασκευή των κτιρίων τους. Μας νοιάζει η ταχύτητα, οι αποζημιώσεις και να επανέλθει η κανονικότητα στην περιοχή όσο το δυνατόν γρήγορα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κατσαφάδος. Παράλληλα, εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για τους δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους ενώ ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες που νοσηλεύονται ακόμα και σήμερα.

Όπως επισήμανε, η πρώτη εκτίμηση σύμφωνα με τον δήμαρχο και με τα στελέχη του δήμου, «μιλούν» για φθορές περίπου σε 15 ακίνητα – 15 σπίτια και μία επιχείρηση. «Αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ, τα στελέχη μας, ούτως ώστε να καταγράψουν μία προς μία τις ζημιές τις οποίες έχουν υποστεί κτίρια και επιχειρήσεις», ανέφερε.

«Σήμερα είναι η επόμενη μέρα, η ημέρα που θα κάνουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να επανέλθει στην κανονικότητα η ζωή στο νησί και για τους επιχειρηματίες αλλά και για τους κατοίκους», σημείωσε ο κ. Κατσαφάδος ενώ εξέφρασε τα συγχαρητήριά του σε όσους συνέδραμαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, στον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, τις πυροσβεστικές δυνάμεις, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, αστυνομία και Λιμενικό Σώμα αλλά και εθελοντές οι οποίοι όπως είπε, «συνέδραμαν και βοήθησαν σε μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά, να μπορέσει να υπάρξει μια διαδικασία απεγκλωβισμού και μετακίνησης των πολιτών, τόσο δια ξηράς όσο και δια θαλάσσης» είπε ο κ. Κατσαφάδος.

Ερευνες για τα αίτια

Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρίσκονται από νωρίς το πρωί στα Περιστέρια, λαμβάνοντας καταθέσεις κατοίκων και εξετάζοντας διαθέσιμο οπτικό υλικό, προκειμένου να εντοπίσουν το σημείο μηδέν της πυρκαγιάς.

Οι ερευνητές εξετάζουν μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες η φωτιά ξεκίνησε από συγκεκριμένο σημείο της περιοχής, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το γεγονός ότι εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα δύο εστίες, μία στα Περιστέρια και μία στα Σελήνια.

Η περιοχή των Περιστερίων είναι εκείνη που υπέστη το μεγαλύτερο πλήγμα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τουλάχιστον πέντε κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ αρκετές ακόμη έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Η τελική εικόνα θα προκύψει μετά τις αυτοψίες των ειδικών κλιμακίων του υπουργείου και της Περιφέρειας Αττικής.

Οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούσαν κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς συνέβαλαν στην ταχύτατη εξάπλωση των φλογών, μετατρέποντας μέσα σε ελάχιστο χρόνο την περιοχή σε πύρινη παγίδα για κατοίκους και παραθεριστές.

Πηγή: www.ertnews.gr