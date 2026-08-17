Εκδηλώσεις στη Νίκαια για το Μπλόκο της Κοκκινιάς στις 17 Αυγούστου 1944

Ξεκινούν σήμερα το απόγευμα οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για το Μπλόκο της Κοκκινιάς, που είχε γίνει στις 17 Αυγούστου 1944.

Όπως αναφέρει ο Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη σήμερα «θα πραγματοποιηθούν τα τιμητικά στεφανώματα στην πόλη, στα σημεία όπου γράφτηκαν σελίδες θυσίας και αντίστασης κατά τη διάρκεια του Μπλόκου της Κοκκινιάς.

Το πρόγραμμα ξεκινά στις 18.50 με προσέλευση στη Μάντρα του Μπλόκου Κοκκινιάς ( Ηλιουπόλεως 102 Α) και στις 19.00 θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση. Θα ακολουθήσουν ο χαιρετισμός του Δημάρχου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη Κωνσταντίνου Μαραγκάκη, το ιστορικό της ημέρας από την Επιμελήτρια της Μάντρας Μπλόκου Κοκκινιάς Ειρήνη Ρηνιώτη και η κατάθεση στεφάνου από τον Δήμαρχο.

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν καταθέσεις στεφάνων στα ιστορικά σημεία της πόλης όπου έγιναν μάχες και υπήρχαν θύματα κατά το Μπλόκο της Κοκκινιάς:

19.20 Πλατεία Διαμάντως Κουμπάκη

19.30 Αρμενικά (Ακροπόλεως & Αρτέμιδος – μάντρα Γηπέδου Νεαπόλεως)

19.50 Πλατεία Ηρώων (Γρηγορίου Ε’ & Ροδοπόλεως)

20.10 Γέμελου & Μαινεμένης

20.25 Κασταμονής & Ιωνίας

20.35 Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου (Αγίου Νικολάου) – Λήξη

Ο Δήμαρχος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη Κωνσταντίνος Μαραγκάκης σημειώνει: «Το Μπλόκο της Κοκκινιάς αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά και συγκλονιστικά κεφάλαια της ιστορίας της πόλης μας. Είναι μια ιστορική παρακαταθήκη που μας υπενθυμίζει τη δύναμη της αντίστασης, την αξία της ελευθερίας και την ανάγκη υπεράσπισης της δημοκρατίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Με σεβασμό και συγκίνηση τιμούμε κάθε χρόνο τη μνήμη των εκτελεσμένων του Μπλόκου και όλων όσοι αγωνίστηκαν απέναντι στη βία και τον φασισμό. Η μνήμη τους αποτελεί χρέος μας και οδηγό για τις επόμενες γενιές. Καλώ όλους τους πολίτες να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις μνήμης του Δήμου μας και να αποτίσουμε όλοι μαζί φόρο τιμής στους ανθρώπους που θυσιάστηκαν για την ελευθερία».

Η κεντρική εκδήλωση του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, με τις καταθέσεις στεφάνων και την παρουσία αρχών, φορέων και μαθητών των σχολείων της πόλης, θα πραγματοποιηθεί στο 40ήμερο Μνημόσυνο των Εκτελεσμένων του Μπλόκου της Κοκκινιάς, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026.

Πηγή: www.ertnews.gr