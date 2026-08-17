"Μπλόκο" του ΣτΕ στις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων με ακυρωμένη οικοδομική άδεια

Αντισυνταγματικό έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας το νομοθετικό πλαίσιο του ν.4495/2017 που αφορά την τακτοποίηση αυθαιρέτων, των οποίων η οικοδομική άδεια είχε ακυρωθεί με δικαστική απόφαση.

Εννέα χρόνια μετά, έκριναν ότι οι διατάξεις του νόμου του 2017 είναι αντισυνταγματικές.

Σύμφωνα με το σκεπτικό, οι ελεγχόμενες διατάξεις του ν. 4495/2017 προσκρούουν στις διατάξεις του Συντάγματος και της ΕΣΔΑ περί αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας.

Το βασικό σκεπτικό του ΣτΕ

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις προσκρούουν σε θεμελιώδεις συνταγματικές διατάξεις, καθώς επιτρέπουν την αυτόματη υπαγωγή των συγκεκριμένων αυθαιρέτων στις ευεργετικές ρυθμίσεις του νόμου και, κατ’ αποτέλεσμα, την εξαίρεσή τους από την κατεδάφιση.

Κατά το ΣτΕ, με τον τρόπο αυτό αποδυναμώνονται οι δικαστικές αποφάσεις που είχαν ακυρώσει τις οικοδομικές άδειες. Η ακύρωση μιας άδειας για ουσιαστικούς πολεοδομικούς λόγους σημαίνει ότι το κτίσμα καθίσταται αυθαίρετο και η Διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφωθεί προς τη δικαστική κρίση.

Η Ολομέλεια επισημαίνει ότι οι επίμαχες διατάξεις του ν. 4495/2017 οδηγούν ουσιαστικά σε "αυτόματη αναβίωση" οικοδομικών αδειών που έχουν ήδη ακυρωθεί με δικαστική απόφαση.

Αυτό, σύμφωνα με το Δικαστήριο, έχει ως συνέπεια να αίρεται στην πράξη η υποχρέωση της Διοίκησης να συμμορφωθεί με την ακυρωτική απόφαση, η οποία περιλαμβάνει τον χαρακτηρισμό των κατασκευών ως αυθαιρέτων και την πραγματοποίηση των αναγκαίων ενεργειών για την κατεδάφισή τους.

Πηγή: www.capital.gr