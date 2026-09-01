Μεσσηνία: 19 κλήσεις σε οδηγούς μηχανών και πατινιών για κράνος

Συνεχίστηκαν και την περασμένη εβδομάδα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου οι έλεγχοι της Τροχαίας σε δίκυκλα και ηλεκτρικά πατίνια, στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας «Μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους».

Ειδικότερα από 24 έως 30 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.419 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 78 παραβάσεις. 63 σε οδηγούς δίκυκλων, 12 σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών και 3 σε συνεπιβάτη.

Στη Μεσσηνία έγιναν 484 έλεγχοι και δόθηκαν 15 κλήσεις σε οδηγούς δικύκλων και 4 σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών.

Στους άλλους νομούς οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν ήταν οι εξής: Αργολίδα 11, Αρκαδία 12, Κορινθία 22 και Λακωνία 14.

Κ.Ηλ.