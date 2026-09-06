Μεσσηνία: Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων (7-13/9)

Ανακοινώθηκαν χθες Παρασκευή τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων για τη προσεχή εβδομάδα από 7 έως 13 Σεπτεμβρίου.

Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας τα δρομολόγια θα είναι τα εξής:

Δευτέρα 7/9 απογευματινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Πρόδρομος - Αγαλιανή - Κυπαρισσία - Φιλιατρά - Χριστιανούπολη - Πλάτη - Περδικονέρι - Στασιό - Ξηρόκαμπος - Αρμενιοί – Βρύσες - Μουριατάδα - Σελλά και Αετός.

Τρίτη 8/9 απογευματινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Φλεσσιάδα - Ποταμιά - Παλαιό Λουτρό - Κάτω Βούταινα - Βούταινα - Μάκραινα - Παλαιά Βρύση - Κουλκάδα - Κεφαλόβρυσο - Τριπύλα – Ραπτόπουλο.

Τετάρτη 9/9 απογευματινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Νέδουσα - Αλαγονία - Πηγές - Αρτεμισία - Λαδάς - Άνω Καρβέλι - Κάτω Καρβέλι - Περιβολάκια – Ελαιοχώριο.

Πέμπτη 10/9 πρωινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Εξωχώρι - Σαϊδόνα - Καστάνια - Καρυοβούνι - Μηλέα - Πλάτσα - Νομιτσί - Θαλάμες - Λαγκάδα - Αγ. Νίκωνας.

Παρασκευή 11/9 πρωινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Αχλαδοχώρι - Μαθία - Λύκισσα - Γαμβριά - Κόκκινο - Άνω Αμπελόκηποι - Κάτω Αμπελόκηποι - Εξοχικό - Ζιζάνι - Καπλάνι – Υάμεια.

Σάββατο 12/9 πρωινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Εύα - Αγριλιά - Αμφιθέα - Ανδρούσα - Καλογερόραχη - Ελληνοεκκλησιά - Τρίκορφο – Κλήμα.