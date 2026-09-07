Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Πήγαν να ταξιδέψουν με πλαστές ταυτότητες

Εξι άτομα συνελήφθησαν το απόγευμα της Παρασκευής μιας και επιχείρησαν να ταξιδέψουν παράνομα για Γερμανία από το αεροδρόμιο Καλαμάτας.

Πρόκειται για έξι νεαρούς Ιρανούς και Ιρακινούς, ηλικίας από 17 έως 20 ετών που επιχείρησαν να επιβιβαστούν σε πτήση με προορισμό το Αμβούργο, επιδεικνύοντας κατά τη διάρκεια του διαβατηριακού ελέγχου πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα.

Ειδικότερα στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ταυτότητες Ιταλικών, Βελγικών και Αυστριακών Αρχών.

Οι έξι αλλοδαποί συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Σταθμού Κρατικού Αερολιμένα Καλαμάτας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας για πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση διενεργούνται από τον Αστυνομικό Σταθμό Κρατικού Αερολιμένα Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.