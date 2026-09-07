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Δευτέρα, 07 Σεπτεμβρίου 2026 12:08

Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Πήγαν να ταξιδέψουν με πλαστές ταυτότητες

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Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Πήγαν να ταξιδέψουν με πλαστές ταυτότητες

Navarino Agora

 

Εξι άτομα συνελήφθησαν το απόγευμα της Παρασκευής μιας και επιχείρησαν να ταξιδέψουν παράνομα για Γερμανία από το αεροδρόμιο Καλαμάτας.

Πρόκειται για έξι νεαρούς Ιρανούς και Ιρακινούς, ηλικίας από 17 έως 20 ετών που επιχείρησαν να επιβιβαστούν σε πτήση με προορισμό το Αμβούργο, επιδεικνύοντας κατά τη διάρκεια του διαβατηριακού ελέγχου πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα.

Ειδικότερα στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ταυτότητες Ιταλικών, Βελγικών και Αυστριακών Αρχών.

Οι έξι αλλοδαποί συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Σταθμού Κρατικού Αερολιμένα Καλαμάτας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας για πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση διενεργούνται από τον Αστυνομικό Σταθμό Κρατικού Αερολιμένα Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.

 

 

 

 

Κατηγορία Αστυνομικά
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