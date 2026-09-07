Τροχαίο ατύχημα στο Ασπρόχωμα με τραυματισμό μοτοσικλετιστή

Ειδικότερα μια μηχανή μεγάλου κυβισμού που οδηγούσε ένας 50χρονος συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ένα φορτηγό που οδηγούσε ένας 67χρονος.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός της μηχανής και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Να σημειωθεί πως τόσο η μηχανή όσο και το φορτηγό είχαν κατεύθυνση προς το Ασπρόχωμα, με τη σύγκρουση να συμβαίνει ενώ η μηχανή επιχειρούσε να το προσπεράσει.

Προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καλαμάτας.

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