Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Πήγαν να ταξιδέψουν με πλαστά διαβατήρια, αλλά συνελήφθησαν

Αλλοι τρεις νεαροί αλλοδαποί επιχείρησαν να ταξιδέψουν παράνομα για Γερμανία από το αεροδρόμιο Καλαμάτας και συνελήφθησαν από την Αστυνομία για πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς.

Πρόκειται για δύο Ιρανούς ηλικίας 26 και 23 ετών και έναν 22χρονο Ιρακινό που επιχείρησαν να επιβιβαστούν το απόγευμα της Παρασκευής σε πτήση με προορισμό το Αμβούργο, επιδεικνύοντας κατά τη διάρκεια του διαβατηριακού ελέγχου πλαστά διαβατήρια.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ταυτότητες Ιταλικών, Γαλλικών και Ολλανδικών Αρχών.

Οι τρεις νεαροί αλλοδαποί συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Σταθμού Κρατικού Αερολιμένα Καλαμάτας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας και θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Καλαμάτας, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση διενεργούνται από τον Αστυνομικό Σταθμό Κρατικού Αερολιμένα Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.