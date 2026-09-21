51χρονη παγίδευσε απατεώνες “υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ” - Συνελήφθη 20χρονος Ρομά

Παγίδα έστησε μια 51χρονη μαζί με την Αστυνομία σε χωριό της Αρκαδίας, σε μια ομάδα Ρομά που επιδίωξε να την ξεγελάσει με το γνωστό πρόσχημα με τους “υπάλληλους ΔΕΔΔΗΕ”.

Αρχικά μια γυναίκα τηλεφώνησε στην 51χρονη στον Αγιο Σώστη Τρίπολης και της μετέφερε πως είναι από τον ΔΕΔΔΗΕ, πως υπάρχει βλάβη στην οικία της και θα περάσει συνεργείο για να συγκεντρώσει χρήματα και τιμαλφή για να τα ασφαλίσουν.

Η 51χρονη δεν… τσίμπησε από το παραμύθι, αλλά ενημέρωσε την Αστυνομία για την απάτη, με αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης να φτάνουν στο χωριό.

Λίγη ώρα αργότερα μια ομάδα Ρομά με οδηγό έναν 34χρονο έφτασε στο σπίτι με αυτοκίνητο, με τους αστυνομικούς να του κάνουν σήμα να σταματήσει.

Ο 34χρονος δεν συμμορφώθηκε, αντιθέτως ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει.

Σε κοντινή απόσταση οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το όχημα και συνέλαβαν έναν 20χρονο Ρομά, παρότι ο ίδιος τους απώθησε και προσπάθησε να ξεφύγει. Η σύλληψη έγινε για απόπειρα απάτης, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων.

Αντιθέτως ο 34χρονος οδηγός κατάφερε να διαφύγει πεζός και έκτοτε αναζητείται, όπως και άγνωστοι συνεργοί τους.

Τέλος, κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο και τα κινητά τους τηλέφωνα, ως μέσα διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Κ.Ηλ.