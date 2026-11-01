Φυλλάδια για τις απάτες στο Μελιγαλά

Εντυπο ενημερωτικό υλικό για την προστασία από τις απάτες που γίνονται συνέχεια το τελευταίο χρονικό διάστημα μοιράστηκε τις προηγούμενες ημέρες στο Μελιγαλά.

Ο διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Οιχαλίας Νίκος Σινάπης μαζί με έναν αστυνομικό του Τμήματος διένειμαν φυλλάδια σε ηλικιωμένους έξω από τον Ναό Αγίου Ιωάννη Μελιγαλά με στόχο την ενημέρωσή τους για την πρόληψη απατών.