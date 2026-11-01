Δήμος Πύλου – Νέστορος: Υποβολή προτάσεων στο “ΤΑΠΤοΚ Leader Μεσσηνίας

Ειδικότερα, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης: α) Της μελέτης με τίτλο “Μελέτη για την αποκατάσταση – επανάχρηση του αρχοντικού κτηρίου Ταρσούλη – Αξελού πόλης Κορώνης”, προϋπολογισμού 189.890,85 ευρώ. 2) Της προμήθειας με τίτλο “Βελτίωση και αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Πύλου”, προϋπολογισμού 69.223 ευρώ. 3) Του έργου με τίτλο “Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Πλάτανος”, προϋπολογισμού 156.000 ευρώ.

Και στις τρεις περιπτώσεις η Δημοτική Επιτροπή Πύλου – Νέστορος αποφάσισε: “Την κάλυψη του επιπλέον ποσού που θα προκύψει μετά την απόφαση ένταξης, από ιδίους πόρους του Δήμου. Την έγκριση του πλήρους φακέλου υποβολής δικαιολογητικών, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στην προαναφερθείσα πρόσκληση. Την εξουσιοδότηση του δημάρχου κ. Καρβέλα Παναγιώτη να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται και προβλέπεται για την συμμετοχή και υλοποίηση της ανωτέρω πρότασης, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο”.